Não gostou do que recebeu? Você tem até o início do ano que vem para devolver

Muita gente não sabe, mas a Apple tem uma boa política de devolução de produtos comprados online — mais permissiva do que o mínimo orientado no Código de Defesa do Consumidor brasileiro, por exemplo. Exceto em algumas categorias, como compras digitais e memórias/softwares abertos, você tem até 14 dias corridos para devolver sua aquisição feita na Apple Online Store — essa página explica todos os detalhes.

Agora, como costuma acontecer todos os anos, a Apple estendeu esse período de devoluções para as compras natalinas. Itens adquiridos na loja online da Maçã e recebidos entre 15 de novembro e 25 de dezembro deste ano poderão ser devolvidos até o dia 8 de janeiro de 2020 — pensando justamente em produtos que são comprados como presentes de Natal e, portanto, abertos somente no dia 25/12.

As demais regras são as mesmas do período de devoluções padrão: você não pode devolver memórias com embalagens abertas, softwares com embalagens abertas depois de instalados no computador, downloads eletrônicos, atualizações de software ou embalagens para presente da Apple. Produtos devolvidos precisam ter todos os seus acessórios originais inclusos e não podem ter danos ou falhas.

Para iniciar o processo de devolução de um item, você pode acessar a página Status do Seu Pedido na Apple Online Store e obter assistência sobre as formas de como fazê-lo e de como obter o seu reembolso. Vale lembrar que, para todas as compras recebidas antes de 15/11 ou depois de 25/12, o período padrão de 14 dias para as devoluções é o que vale.

Essas regras especiais para o período natalino valem para vários países, como Brasil, Portugal, Estados Unidos e Reino Unido. Alguns, como a Espanha, têm períodos ainda maiores — por lá, a janela de devoluções vale para produtos recebidos entre 15/11/2019 e 6/1/2020, e os consumidores poderão devolvê-los até 20/1/2020. Você pode checar a versão local desta página (basta alterar o código do país, na URL) para conferir as regras exatas de onde você mora.

via MacRumors | Imagem: Mykola Churpita / Shutterstock.com