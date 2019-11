Raridade: vídeo mostra interior do Apple Park em toda a sua glória

Vídeos do Apple Park existem aos borbotões na internet: seja em captura de drones ou filmagens das áreas abertas do campus, como o seu Centro de Visitantes, conteúdo audiovisual da sede da Maçã é o que não falta na grande rede de computadores.

As áreas internas do campus, entretanto, são outra história: elas são fechadas para visitantes e, tirando uma fotografia ou outra publicada nos últimos meses (além das descrições feitas pelos próprios executivos da Apple ou por outras pessoas envolvidas no projeto), não temos muitas filmagens desses espaços disponíveis na internet. Bom, agora temos uma!

Um usuário do YouTube publicou, há alguns meses, um tour em vídeo de várias partes internas do Apple Park — o vídeo tinha passado despercebido até agora, quando foi avistado pelo editor do The Loop, Dave Mark. Ninguém sabe exatamente como ele conseguiu permissão para filmar os espaços, e é bem provável que, agora que esteja popular, o vídeo seja derrubado a qualquer momento pela Maçã.

No vídeo, podemos ver a entrada para carros do Apple Park e o seu gigantesco estacionamento, além de uma visão interna do Steve Jobs Theater. Nele, uma placa explica que o visitante está na maior estrutura totalmente apoiada por vidro no mundo, e que as colinas que cercam o teatro foram projetadas para evocar a paisagem da Bay Area californiana.

Temos também várias filmagens das áreas abertas do campus, com abundante vegetação local e trilhas definidas para caminhada, e por um dos átrios da “espaçonave”, onde localiza-se um dos restaurantes para os funcionários. O cinegrafista misterioso também caminhou por alguns dos mezaninos e corredores do prédio, exibindo alguns detalhes da meticulosa construção.

Belíssimo, não é?