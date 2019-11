Spark é todo redesenhado e ganha suporte ao Modo Escuro; Novo Minha Claro móvel e eero são atualizados

Recentemente, alguns apps para iOS ganharam novidades e melhorias. Entre eles, o cliente de email Spark foi completamente redesenhado (com suporte ao Modo Escuro) e agora oferece um apanhado de novos recursos para iPhones e iPads.

Semelhantemente, a operadora Claro lançou um novo app para seus clientes gerenciarem suas linhas, com novo design e funções. Por fim, o app eero também foi atualizado com boas mudanças, inclusive no visual, como veremos a seguir.

Spark

Como dissemos, o cliente de email Spark foi completamente redesenhado, oferecendo uma experiência ainda mais integrada com o iOS. Primeiramente, agora o app está compatível com o Modo Escuro do iOS/iPadOS 13; para ativar essa opção é necessário acessar os ajustes do Spark e ir em Personalização » Esquema de Cor.

Além disso, é possível visualizar seus contatos a partir de avatares na Caixa de Entrada, tornando a identificação das pessoas com quem você conversa ainda mais rápida. Para visualizar os avatares, é necessário ativar essa opção nos ajustes supracitados.

Há, ainda, novas personalizações de email, que permitem ao usuário selecionar quais ações rápidas serão exibidas (como deletar, mover para outra pasta ou marcar como não lida) diretamente da Caixa de Entrada, melhorando o fluxo de trabalho.

Por fim, mas não menos importante, o app ganhou suporte para múltiplas janelas no iPad, além de sincronização de contatos em todos os seus dispositivos (desde que ele estejam atualizados para a nova versão, isto é). No mais, o Spark ganhou diversas melhorias, incluindo problemas de travamento no watchOS 4 e na sincronização de emails.

Novo Minha Claro móvel

Clientes Claro Pós e Controle agora possuem um novo app para navegar e gerenciar suas linhas móveis: o app Novo Minha Claro móvel.

Como ele, os usuários podem checar o uso de dados da sua linha e acompanhar o lançamento de faturas. Além disso, é possível verificar e alterar suas informações pessoais diretamente do app, a partir de uma nova interface.

A mudança é mais do que bem-vinda, considerando que o app da Claro anteriormente não era nada além de um mockup da sua página de web mobile, no formato de um app.

eero

O app da fabricante de roteadores eero foi atualizado para a versão 3.0 com um novo visual, também — o qual inclui suporte ao Modo Escuro do iOS/iPadOS 13.

Além de uma interface intuitiva, agora é possível visualizar todos os dispositivos conectados à sua rede doméstica a partir do novo menu inferior do app, que também exibe a atividade desses aparelhos (incluindo testes de velocidade) e opções de sincronização com outros serviços, como o Amazon Simple Setup.

Infelizmente, algo que essa atualização não trouxe é o suporte ao HomeKit, API da Apple para gadgets residenciais inteligentes. De acordo com um representante da eero, a empresa ainda não tem uma data para implementar o suporte, então usuários do iOS terão que se contentar com os novos recursos do app, apenas.

Novos drivers do Boot Camp

Em uma nota relacionada, a Apple disponibilizou nesta semana novos drivers do Assistente do Boot Camp para o recém-lançado MacBook Pro de 16 polegadas. Esses drivers são necessários para instalar e executar o Windows em Macs.

A atualização foi feita especificamente para o novo modelo após uma série de usuários reclamarem que não conseguiam finalizar a instalação do Windows em suas novas máquinas, uma vez que certos drivers ainda não estavam disponíveis para a nova versão do MBP.

Os drivers são instalados automaticamente durante o download do Windows para o Mac, por meio do Assistente de Boot Camp, portanto os usuários não deverão ter problemas a partir de agora.

via 9to5Mac