Após críticas, Adobe promete novos recursos no Photoshop para iPad em breve

Depois de muita espera e muitos questionamentos, o Photoshop para iPad finalmente chegou à App Store no início deste mês. O lançamento, entretanto, foi controverso: mesmo com o aviso prévio da Adobe de que o aplicativo não teria todos os recursos da sua contraparte para desktops, usuários criticaram o novo produto pela sua suposta simplicidade e incapacidade de realizar tarefas simples, muito comuns no Photoshop para macOS ou Windows.

Pois a Adobe parece ter levado as críticas a sério: a gigante publicou hoje no seu blog oficial uma prévia de recursos que estão para chegar ao aplicativo, notando que o feedback dos usuários tem sido uma “parte crítica do processo” de desenvolvimento dos produtos da empresa. Em outras palavras, eles sentiram o baque.

Entre os recursos que chegarão ao Photoshop para iPad ainda em 2019, a Adobe destaca a Seleção de Objetos, que utiliza o Sensei (tecnologia de aprendizado de máquina da empresa) para selecionar elementos de uma imagem de forma inteligente. Segundo a gigante, não há nenhum aplicativo para iPad com uma ferramenta de seleção tão poderosa e fácil de usar.

Outra novidade que chegará ainda este ano é uma melhoria na performance dos arquivos na nuvem — segundo a Adobe, um novo sistema salvará apenas as mudanças feitas no arquivo .psd em vez de criar novas cópias dele toda vez que forem feitas alterações, deixando o processo mais rápido e menos exigente da máquina.

Mais mudanças em 2020

Olhando um pouco mais além, a Adobe promete também várias novidades para o primeiro semestre do ano que vem. Usuários do Photoshop para iPad ganharão, por exemplo, uma versão própria do recurso Refinar Arestas (Refine Edge), que dá controle total sobre uma seleção e permite ajuste fino em elementos complicados, como cabelo ou pêlos de animais.

Na primeira metade do ano que vem, o aplicativo ganhará também os recursos ajuste de sensibilidade dos pincéis e rotação de Canvas, como já visto no Adobe Fresco. Teremos também integração entre o Photoshop e o Lightroom no iPad, para quem usa as duas ferramentas.

A Adobe pede, ainda, que usuários do Photoshop para iPad continuem enviando suas considerações e feedbacks sobre o aplicativo nessa página. O que vocês vão pedir?

via iDownloadBlog