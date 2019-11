Já há alguns anos, a Apple está dedicada a levar o ensino de programação a crianças e jovens de todas as idades: temos o Swift Playgrounds, os diversos livros de introdução ao ensino da linguagem e o currículo Todo Mundo Pode Programar (Everyone Can Code), que pode ser utilizado por escolas, colégios e mesmo universidades para ensinar a linguagem Swift a estudantes de diversas faixas etárias. Pois ontem a Maçã anunciou que o currículo está ganhando uma boa expansão.

O novo currículo inclui ainda mais material e recursos para que professores levem o ensino da linguagem Swift para a sala de aula, além de um guia totalmente atualizado para os estudantes e materiais atualizados do Swift Coding Club.

Temos, por exemplo, um novo guia estudantil baseado em quebra-cabeças para que os alunos desenvolvam novas habilidades a partir de conteúdos já ensinados, experimentando novos conceitos e sendo acompanhados pelos professores com guias específicos. O currículo incorpora, também, os guias do Todo Mundo Pode Criar para que os estudantes expressem seus aprendizados com desenhos, músicas, vídeos e fotografias.

Os detalhes sobre o currículo do Todo Mundo Pode Programar podem ser conferidos nessa página.

Sessões do Today at Apple

E não é só isso: para celebrar a Semana do Ensino da Ciência da Computação (que acontecerá dos dias 9 a 15 de dezembro), a Apple realizará uma série de sessões especiais do Today at Apple focadas no ensino de linguagem de programação e workshops da linguagem Swift. Há, inclusive, algumas sessões agendadas na Apple VillageMall, no Rio de Janeiro — você pode conferir a agenda e registrar-se nos eventos por essa página.

As sessões são focadas em crianças e adolescentes e focarão basicamente nos fundamentos da Swift e na criação de elementos digitais baseados na linguagem; os workshops serão realizados com iPads que serão distribuídos para os participantes para uso durante as aulas. Haverá, também, sessões para usuários mais avançados e profissionais.

Muito legal, não?