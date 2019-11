Apple retira seção de reviews/notas de consumidores da sua loja online

Em uma atitude um tanto quanto esquisita, a Apple removeu, silenciosamente, a seção de reviews/notas de consumidores de suas lojas online espalhadas pelo mundo.

A seção não tinha lá um grande destaque nas páginas de produtos, mas trazia obviamente avaliações pessoais que muitas vezes podiam ajudar na decisão de consumidores sobre a compra de determinados itens — tanto a favor quanto contra, é claro.

De acordo com o AppleInsider, a mudança aparentemente ocorreu do último final de semana para cá, o que indica que não se trata de um bug temporário ou algo do tipo.

Uma das especulações é que a Apple quer evitar que o seu próprio site seja fonte de referências a reviews negativos de produtos, comumente destacados, por exemplo, por YouTubers. Mas é um tanto estranho só agora ela ter decidido tomar alguma atitude, já que isso acontece há anos.

Veremos se a Apple se pronuncia sobre o caso.

Imagem: ThewayIsee / Shutterstock.com