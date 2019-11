Em meio à euforia das primeiras semanas de lançamento do Apple TV+, infelizmente a Maçã foi atingida por uma situação desagradável envolvendo um de seus primeiros filmes, “The Banker”.

De acordo com uma reportagem do Deadline, a estreia mundial do novo filme da companhia, estrelado por Samuel L. Jackson e Anthony Mackie, deveria ter acontecido ontem à noite, no AFI Fest, em Hollywood — e agora não tem nem data para ocorrer.

A companhia suspendeu os planos envolvendo a divulgação da produção para investigar acusações descobertas recentemente sobre o coprodutor do filme, Bernard Garrett Jr. — filho do personagem principal retratado no filme, Bernard Garrett Sr.

Segundo a notícia, Garrett Jr. teria abusado sexualmente de suas duas irmãs mais novas, Cynthia e Sheila Garrett, por anos. A Apple foi informada das preocupações delas por meio de um advogado, o qual solicitou que a gigante da tecnologia não exibisse o filme; em comunicado, a Apple disse que as informações em torno da acusação foram trazidas à atenção da empresa, e sua estreia foi adiada para que tudo fosse devidamente investigado.

Compramos [os direitos de] “The Banker” no início deste ano, quando ficamos emocionados com a história divertida e educacional do filme sobre mudança social e alfabetização financeira. Na semana passada, algumas preocupações em torno do filme foram trazidas à nossa atenção. Nós, juntamente aos cineastas, precisamos de algum tempo para analisar esses assuntos e determinar os melhores próximos passos. À luz disso, não vamos mais estrear “The Banker” no AFI Fest.

Nem Garrett Jr. nem o diretor George Nolfi comentaram as acusações. Fontes próximas à equipe da produção disseram que ninguém estava ciente das acusações contra Garrett Jr. até cerca de uma semana atrás, quando os créditos ao coprodutor foram retirados dos materiais publicitários e sua presença em eventos foi cancelada — para, supostamente, “evitar desviar a atenção da história de seu pai”.

Apesar disso, ainda não há informações se o lançamento de “The Banker” ocorrerá mesmo no dia 6 de dezembro, de acordo com o cronograma da Maçã; após o lançamento nas telonas, o filme deveria estrear no Apple TV+, o que poderá demorar para acontecer (se acontecer).

Seja como for, a Apple está certíssima em suspender toda a divulgação e investigar com profundidade essas novas acusações.

Featurette de “For All Mankind”

Ainda sobre o Apple TV+, a Maçã compartilhou um novo vídeo de divulgação da série “For All Mankind”, no qual é mostrado como alguns detalhes do seriado foram criados para a produção.

Desde a superfície lunar até a recriação precisa do Controle de Missão, o nível de autenticidade e atenção aos detalhes que trouxeram “For All Mankind” à vida é espantoso. Ouça os produtores executivos e os membros da equipe sobre o incrível cuidado e artesanato que foram construídos nos cenários, encontrando os objetos da vida real e projetando as vestimentas para esse drama histórico nostálgico e alternativo.

Como informamos, “For All Mankind” já está renovada para a segunda temporada — atualmente, há cinco episódios da primeira disponíveis, lembrando que os novos episódios são divulgados às sextas-feiras.

