Designer imagina como poderia ser o “macOS 11 Ventura”

Já há alguns anos, a Apple tem trazido para o macOS recursos incorporados ao iOS — e vice-versa. Que tal, então, levar isso bem adiante?

O designer Kamer Kaan Avdan libertou a sua criatividade num conceito para o “macOS 11 Ventura”, trazendo novos ícones para os apps nativos, um Finder redesenhado, drag & drop facilitado e integrado à Siri, widgets para a Mesa, novo app Ajustes, um design geral mais consistente, suporte ao Face ID (por que não, né? 😛), entre outros.

De fato, mesmo com tamanhos avanços nos últimos anos, a Apple continua lançando grandes novas versões do OS X macOS como sub-versões “10.” — e eu me pergunto quando ela decidirá que é hora de virar a chave pro 11. Quem sabe com os primeiros Macs equipados com chips próprios (ARM)?…

Pois bem, o que mais curtiram nesse conceito? 😉