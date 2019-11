Firstlight é um app que leva a expertise da FiLMiC com vídeos para fotos

Quem usa muito o iPhone para vídeos certamente tem ou já ouviu falar no FiLMiC Pro, que se tornou uma referência no segmento e é, sem dúvida nenhuma, o app mais completo/avançado para filmagens no iOS.

Agora, a desenvolvedora está levando a sua expertise na área para fotos, com um novo app chamado FiLMiC Firstlight.

O app funciona por meio de gestos para ajuste de foco e exposição, trazendo recursos avançados como focus peaking, listras de exposição, simulação de filmes fotográficos, controles de ISO e velocidade do obturador, entre outros.

Vários recursos do FiLMiC Firstlight são gratuitos, mas uma versão Premium (R$4 mensais ou R$33 anuais) traz alguns extras como um modo burst configurável, formatos RAW (DNG ou TIF), vinheta ajustável, suporte a adaptadores anamórficos, etc.

À primeira vista, parece que a FiLMiC trouxe sim um app bem decente para fotos. Os “problemas”, aqui, são dois: 1) esse modelo de assinatura não costuma agradar muita gente, ainda mais num app de fotografia, e 2) no mundo dos apps de fotos, eles terão uma concorrência muito mais ampla e já estabelecida.

Para quem estiver na dúvida sobre as capacidades do app, o vídeo a seguir dá uma boa passada geral por ele:

via PetaPixel