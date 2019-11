Promoções do dia na App Store: Mini Metro, Navigate to Photo, Kenshō e mais!

Confira e aproveite a nossa seleção de promoções nas App Stores nesta quinta-feira!

Criado pelo pessoal da Dinosaur Polo Club, o viciante Mini Metro é o destaque do dia! Lançado para computadores há cerca de três anos, esse simpático game indie é uma das melhores experiências na categoria quebra-cabeça (puzzle).



A interação é toda por toques simples na tela e a sua missão é construir um sistema de transporte para os cidadãos. No total são 11 cidades (metrópoles como Nova York, Londres, Paris, Berlim e São Paulo). Você precisa levar um passageiro da estação quadrado para a triângulo, da triângulo para a círculo e assim por diante.

A cada semana, novos recursos ficam disponíveis para você escolher o que deseja evoluir, tais como composições, trens ou linhas. Sua cidade vai ficando mais cheia e, se você não conseguir gerenciar as estações e elas se tornarem lotadas de passageiros, o sistema sofre um colapso e aí… fim de jogo!

No modo Standard (Padrão), você pode construir e eliminar linhas, enquanto que no Extreme (Extremo) apenas a construção é permitida — logo, pense bem antes de ligar as suas estações.

O mais interessante é que você não atua apenas como construtor das linhas; também deve definir número de trens, composições, entre outras coisas. A interface minimalista, inspirada no clássico mapa do metrô de Londres criado por Harry Beck, torna o resultado final do jogo ainda mais bacana.

Ficou fascinado com a sua malha? Exporte o seu mapa no formato GIF e compartilhe-o com os seus amigos. O jogo é realmente muito legal e, sem a menor dúvida, uma compra recomendada!

Por quanto tempo você consegue manter o sistema funcionando? Aproveite essa oferta! 😉

