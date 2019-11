App do Gmail ganha suporte a páginas AMP; Duet Air, Marvis Pro e SF Symbols são atualizados

Recentemente, alguns apps para iOS e macOS ganharam novidades e melhorias — entre eles, o Gmail passou a oferecer suporte a páginas AMP e o Duet Air ganhou uma nova versão que oferece suporte para usar o Mac ou PC como segunda tela.

Além disso, o app de música Marvis Pro está agora, finalmente, adaptado para as telas do iPad; por fim, o app SF Symbols, da Apple, foi atualizado com uma nova barra lateral de navegação, atualizações automáticas e mais, como veremos a seguir.

Gmail

Após apresentar um novo recurso para o seu app Gmail, em fevereiro passado, o Google finalmente começou a implantar o suporte a páginas AMP na sua plataforma para iOS e Android. O recurso já estava disponível nativamente na web, mas só agora está chegando aos dispositivos móveis.

A função, chamada “email dinâmico”, permite visualizar páginas da web disponíveis em AMP a partir da própria Caixa de Entrada (sem que haja a necessidade de alternar para um navegador). Mais do isso, o recurso integra ainda mais o app com os sistemas ao salvar eventos enviados por email na agenda, por exemplo.

A novidade, no entanto, poderá demorar um pouco para chegar para todos os usuários: de acordo com o Google, a distribuição inicial começou ontem (21/11) e poderá levar até 15 dias para que seja completada. Ainda segundo a empresa, a opção vem ativada por padrão — exceto se você utiliza algum cliente de email de terceiro para acessar suas mensagens.

Duet Air 2.0

Ainda que com o macOS Catalina 10.15 a Apple tenha introduzido o Sidecar, um recurso que possibilitar usar o iPad como segunda tela do Mac, ainda existem diversos softwares de terceiros que executam a mesmíssima coisa — até mesmo com mais recursos do que a opção da Maçã, a exemplo do Duet Air.

Na versão 2.0, o Duet Air passou a permitir que os usuários utilizem Macs/PCs também como um display externo; ou seja, se você possui um MacBook ou PC de bobeira, com o Duet Air é possível estender a sua área de trabalho entre eles.

Com a atualização, o app também passou a permitir aos usuários acessarem remotamente a área de trabalho de outros aparelhos em qualquer lugar do mundo com a menor latência possível (menos de 30ms).

O Duet Air oferece assinatura interna e pode ser baixado aqui para macOS, Windows, iOS e Chromebooks — de acordo com a desenvolvedora, o suporte a Androids será lançado em janeiro de 2020.

Marvis Pro

Nós falamos sobre o Marvis Pro em junho passado e, agora, o reprodutor de músicas inspirado no Apple Music ganhou uma atualização tremenda. Entre as novidades, agora o app oferece suporte nativo ao iPad (seja ele qual modelo for).

Além disso, o app ganhou um novo glifo de exibição para os Powerbeats Pro, semelhante ao dos AirPods quando você está escutando as músicas pelos fones de ouvido sem fio da Maçã.

Diversos erros foram consertados e outras melhorias foram implantadas nessa versão, ainda.

SF Symbols

O app da biblioteca de fontes e símbolos da Apple também ganhou a sua primeira grande atualização desde que foi lançado, em junho passado.

Na versão 1.1, a plataforma ganhou suporte para a validação de símbolos personalizados, além de uma nova barra lateral divida em categorias para que você encontre os designs disponíveis mais facilmente.

De acordo com a Maçã, existem mais de 1.500 (mais precisamente, 1.672) opções disponíveis no app, todas configuráveis de acordo com o seu uso. É possível fazer o download do SF Symbols aqui.

via VentureBeat, iDownloadBlog, 9to5Mac