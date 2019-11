Neste ano, a Apple atualizou a RAM do iPhone XR pro 11, passando de 3GB para 4GB, enquanto o 11 Pro e o 11 Pro Max (sucessores do XS e do XS Max) mantiveram os mesmos 4GB.

Até chegaram a surgir rumores de que os modelos Pros passariam para 6GB de RAM, mas pelo visto isso acontecerá em 2020. A informação foi trazida hoje por analistas do Barclays, os quais acertaram por exemplo que os modelos deste ano perderiam o 3D Touch e ganhariam suporte ao Wi-Fi 6.

Segundo informações apuradas por Blayne Curtis e associados em uma viagem pela Ásia, ambos o “iPhone 12 Pro” e o “iPhone 12 Pro Max” serão equipados com 6GB de RAM e contarão com um novo sensor 3D traseiro; já o “iPhone 12” manteria os 4GB atuais.

O Barclays diz ainda que todos os modelos anunciados no ano que vem deverão ser equipados com modems 5G, mas apenas os modelos Pro suportarão frequências mmWave — as quais proporcionam velocidades ainda superiores.

Produção do “iPhone SE 2”

Outro rumor que vem sendo muito comentado, nas últimas semanas, é um referente à aguardada segunda geração do iPhone SE.

O Barclays também apurou que a sua fabricação deverá começar em fevereiro — o que faz sentido, visto que espera-se o lançamento dele ocorrendo em março ou abril.

O “iPhone SE 2” muito provavelmente será baseado na carcaça do iPhone 8 (isto é, com tela de 4,7 polegadas), trazendo obviamente um botão físico com Touch ID, porém com o chip A13 Bionic e 3GB de RAM.

via MacRumors