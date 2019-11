Ainda que os AirPods Pro não tenham levado a melhor em certas comparações técnicas, nós cantamos a pedra sobre o sucesso dos novos fones de ouvido sem fio da Maçã no âmbito do mercado, e agora isso está tomando curso.

De acordo com uma nova reportagem da Bloomberg , as vendas de AirPods (incluindo os de primeira e segunda gerações, além dos Pros) deverão dobrar neste ano, podendo alcançar 60 milhões de unidades, em parte graças à popularidade do modelo recém-lançado.

Como a Apple não divulga o número exato das vendas dos AirPods, a previsão é baseada nas atividades da cadeia de produção dos gadgets, que está “correndo contra o tempo” para dar conta da demanda.

Que o aumento das vendas dos AirPods neste ano seria significativo não há como negar, afinal, a companhia lançou duas versões dos seus fones sem fio em 2019: os AirPods de segunda geração, em março passado, com suporte ao “E aí, Siri” e novo estojo de recarga sem fio, e os AirPods Pro, no fim do mês passado, com novo design, cancelamento de ruído ativo, Modo Transparência, etc.

Atualmente, os AirPods Pro não estão disponíveis para pronta entrega na maioria dos varejistas dos Estados Unidos; na Apple Store Online, os pedidos estão previstos para serem entregues somente a partir do dia 10 de dezembro.

AirPods Pro entre as melhores invenções do ano

Anualmente, a TIME (uma das maiores revistas dos EUA) publica uma retrospectiva com as melhores invenções do ano; em 2019, os AirPods Pro entraram para a lista que já contou com a participação do iPhone original, em 2007, do iPad Pro e da Apple Pencil, em 2015, e de diversos outros produtos da Apple ao decorrer da história.

Confira a seguir o que Patrick Lucas Austin, colunista da TIME, disse sobre os AirPods Pro para avaliá-los como uma das melhores invenções do ano:

O que diferencia os novos AirPods Pro de US$249 da Apple dos seus fones de ouvido comuns? Além do estojo de carregamento sem fio que cabe no seu bolso, os fones de ouvido possuem recursos avançados de gerenciamento de ruído, opções inteligentes de design e recursos de software. Um recurso complementar que ajuda a adaptar as pontas de silicone do tamanho certo facilita o encaixe seguro dos fones de ouvido resistentes à água — e os problemas clássicos dos fones de ouvido intra-auriculares, como as orelhas entupidas, desaparecem por causa do design ventilado. O cancelamento de ruído ativo silencia o mundo ao seu redor — mas você pode optar por manter a consciência ambiental ativando o “modo de transparência”. Embora você não possa mais conectar um divisor de fones de ouvido a um iPhone, você pode usar o AirPods Pro (ou um segundo par de AirPods) para compartilhar áudio com um amigo quando emparelhado com qualquer dispositivo instalado com o iOS 13. Tudo isso resulta em uma experiência inigualável quando se tratam de fones de ouvido verdadeiramente sem fio.

Para montar a lista com as 100 melhores invenções do ano, a TIME recebeu dezenas de milhares de indicações de produtos; em seguida, eles avaliaram cada sugestão com base em fatores-chave, incluindo originalidade, criatividade, influência, ambição e eficácia.

Confira todos os ganhadores aqui.

