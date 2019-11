Vídeo: 15 dicas do Force Touch no Apple Watch

A Apple pode ter matado o 3D Touch nos iPhones deste ano, mas no Apple Watch ele continua firme e forte — e, no relógio, leva o nome de Force Touch (aliás, tal como nos trackpads de MacBooks).

No vídeo de hoje, lhes trazemos 15(!) dicas de como explorar o Force Touch ao máximo no Apple Watch. Como vocês podem ver, no relógio inclusive a representatividade dessa sensibilidade à pressão na tela é realmente muito maior do que jamais foi em iPhones.

Pois bem, diante das 15 dicas apresentadas, que outras vocês aí têm para compartilhar com quem também tem um Apple Watch? Comentem abaixo ou diretamente lá no YouTube! 😉

