Vídeo: tocando “Sweet Child O’ Mine” com o GarageBand num iPhone

Se você aí nunca brincou com o GarageBand no iPhone, talvez o vídeo deste post lhe dê uma noção geral do que ele é capaz.

Deleite-se com uma criação em tempo real de “Sweet Child O’ Mine” (de Guns N’ Roses), usando somente recursos nativos do aplicativo — que é gratuito, diga-se.

Se você curtiu, o autor do vídeo tem um canal no YouTube chamado iSongs com inúmeros exemplos similares a esse. É de cair o queixo.

Aliás, os vídeos não só funcionariam como comerciais perfeitos para a Apple, como servem também de ótimos tutoriais práticos para quem quer aprender a dominar o GarageBand. Divirtam-se. 😉

via The Loop