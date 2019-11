Filme da semana: compre “Bohemian Rhapsody”, com Rami Malek, por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90.

O título selecionado desta vez foi “Bohemian Rhapsody”, estrelando Rami Malek no papel do vocalista da banda Queen, Freddie Mercury.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

“Bohemian Rhapsody” celebra o Queen, sua música e seu extraordinário cantor principal Freddie Mercury, que desafiou estereótipos e quebrou convenções para se tornar um dos artistas mais amados do planeta. Acompanhando o sucesso meteórico do Queen, seu som revolucionário e a carreira solo de Freddie, o filme também conta como a banda se formou e sobre um dos maiores shows da história do rock.

Como de praxe, nosso leitor Renato Alan Promenzio [@tripalavra], que é cinéfilo de carteirinha, também nos enviou um comentário personalizado sobre o filme:

Essa produção passou por vários problemas centrados em seu diretor (devido a desavenças entre ele e o protagonista), Bryan Singer, o qual idealizou o filme; foi só após ele ser trocado que a produção entrou nos eixos. O sucessor acabou nem sendo creditado, mas foi quem realmente trouxe harmonia para que o elenco pudesse mostrar ao público o verdadeiro “Queen”. Mesmo com falhas na história que veio às telas, como o show do Rock in Rio sendo citado no começo da carreira dos caras (quando na verdade foi em 1985, mesmo ano do Live Aid — que foi reproduzido com maestria na película), nada abalou o quão bom é “Bohemian Rhapsody” e o quão ótima foi a representação de Rami Malek como Freddie Mercury. Recomendo o filme e, obviamente, sua trilha sonora; se possível, assista em alto e bom som!