Ainda à procura de um roteador que ocupe o lugar dos saudosos AirPorts? A Apple tem a sua recomendação oficial, mas se você quer algo mais parrudo, a Ubiquiti acaba de lançar uma opção deveras tentadora: o AmpliFi Alien.

O novo roteador da fabricante tem basicamente tudo o que um usuário avançado (ou mesmo profissional) poderia pedir de um equipamento do tipo: temos aqui suporte ao novo protocolo Wi-Fi 6 (que permite o estabelecimento de conexões de até 5,3Gbps — dependendo do seu plano de internet, obviamente), transmissão 8×8 MIMO e quatro saídas LAN Gigabit para conexões cabeadas.

Vale lembrar, claro, que apenas os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max suportam o Wi-Fi 6 até o momento, em toda a linha de produtos da Apple. O recém-lançado MacBook Pro de 16 polegadas, surpreendentemente, continua com o Wi-Fi 5 (aka 802.11ac).

Segundo a Ubiquiti, o design das antenas e de transmissão do roteador permite que você expanda a sua capacidade de rede em até 4x e dobre o alcance do seu roteador atual — a fabricante ainda não tem números exatos, mas se a informação de que o Alien cobre o dobro de espaço do AmpliFi HD, o novo roteador da marca poderá funcionar em espaços (abertos) de até 650m2.

Outro elemento bem legal do Alien é uma tela sensível ao toque na sua parte frontal, que exibe informações como data, hora e informações de conexão; você também pode, claro, usar o painel para realizar configurações rápidas e resolver problemas. O roteador conta ainda com um anel de LED na parte inferior que acende em diferentes cores dependendo do status de conexão (e que pode, ufa, ser desligado caso o usuário prefira).

O AmpliFi Alien já está à venda no site da fabricante por US$380 — e você pode comprar múltiplas unidades para formar um sistema mesh, caso queira expandir ainda mais a área de cobertura. Que tal?

