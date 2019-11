Números recentes publicados pela Sensor Tower mostram que, assim como a internet (ou o mundo em geral), as lojas de aplicativos também viraram terreno dominado por um pequeno número de privilegiados, enquanto multidões de desenvolvedores menores/independentes lutam por um espacinho que seja no mercado cada vez mais competitivo.

Considerando dados da App Store e do Google Play referentes ao terceiro trimestre deste ano, a firma detectou que 80% dos downloads/compras feitos nas lojas no período foram de aplicativos produzidos por 1% dos desenvolvedores. Pondo isso em números, a “elite” das lojas de aplicativos gerou 23,6 bilhões de downloads, enquanto os outros 99% geraram 6 bilhões — uma média de 7.650 downloads por desenvolvedor.

Como bem notou Dave Mark, do The Loop, esse número representa uma média de 2.550 downloads por desenvolvedor, por mês — o que torna muito difícil a vida da maioria das pessoas que trabalham com a App Store ou o Google Play. Vale notar que os 7.650 downloads no trimestre representam 0,001% dos números gerados no mesmo período por apenas um desenvolvedor: o Facebook.

A coisa fica ainda mais aguda quando falamos de receita, em vez de número de downloads. A elite das lojas de aplicativos gerou US$20,5 bilhões no último trimestre (ou 93% do total), enquanto os demais 99% dos desenvolvedores geraram US$1,5 bilhão — uma média de US$9.900 por desenvolvedor ao longo do período.

Concentrando-se somente na categoria de jogos, a concentração é ainda maior: o 1% gerou 82% dos downloads (9,1 bilhões) e 95% da receita (US$16,3 bilhões). Vale notar, aliás, que nada disso é uma: receita e número de downloads têm se concentrado nessa elite de desenvolvedores já há pelo menos cinco anos, com flutuações pontuais nas taxas aqui e ali, como mostra o gráfico abaixo:

Ou seja, é aquela história: fique rico ou morra tentando. Inclusive na App Store.