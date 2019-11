MM Responde: como baixar seu conteúdo do iTunes Match antes de cancelar o serviço?

Hoje é dia da nossa coluna MM Responde!

A pergunta do dia é: como baixar seu conteúdo do iTunes Match antes de cancelar o serviço?

iTunes Match

Lançado nos primórdios (2011) dos serviços de assinatura de música, como Spotify, Deezer e o próprio Apple Music, o serviço permite que você sincronize suas músicas, do iTunes Música para outros dispositivos, sendo uma companhia ideal para quem digitalizou discografias enormes de discos.

A iTunes Match armazena a sua biblioteca de músicas inteira no iCloud, incluindo músicas de CDs, e permite que você a desfrute em qualquer lugar, a qualquer hora, nos seus dispositivos iOS, computadores ou na Apple TV. Este é um outro recurso além daqueles gratuitos que você já tem com o iTunes no iCloud.

Um item legal do iTunes Match é que ele provê alta qualidade nas faixas que estão armazenadas nele, convertendo algumas de suas músicas, nem sempre nesse padrão, para uma melhor. No modelo atual de negócio da Maçã, o serviço continua ativando a Biblioteca de Músicas do iCloud, com todas as faixas sem DRM e podendo ser sincronizadas com dispositivos como iPods, diferentemente de faixas oriundas do Apple Music.

Se você não vê mais tantos benefícios com o serviço, e tenha chegado o momento de encerrar sua assinatura, lembre-se de copiar todas as suas músicas antes de cancelar a sua assinatura.

Download da Biblioteca de Músicas do iTunes Match

Vamos começar. Primeiro, abriremos o Música/iTunes, na barra de menus iremos no nome do aplicativo e depois em “Preferências”. Logo na primeira aba, marque a opção “Sincronizar Biblioteca”.

Para manter a melhor qualidade das faixas, faremos o processo em etapas: a primeira é a de criar uma Playlist Inteligente (nomeada “Match”) com as seguintes regras:

Tipo de mídia: música

Bit-rate : menor que 256Kbps

Qualquer um dos critérios é verdadeiro (para criar uma condição, pressione ⌥ e clique no botão + na janela de criação da Playlist Inteligente): Estado na Nuvem é Comprado e Estado na Nuvem é Disponibilizado.

Vamos agora baixar todas as músicas da nuvem. Clique com o botão direito em cima da playlist ou clique nas reticências (…) na janela abaixo e, depois, em “Baixar”.

Um círculo mostrando a situação da transferência será mostrado na parte superior da janela do aplicativo. Você deverá aguardar a conclusão de todo o processo de download das suas músicas, que obviamente progredirá de acordo com a velocidade da sua conexão.

Cancelando sua assinatura do iTunes Match

Após a conclusão dos itens acima, chegou a hora de cancelar sua assinatura do iTunes Match. Vale lembrar que, por ela ser anual, pode ser que o serviço demore algum tempo para parar de funcionar — além do que, se você teve seu serviço renovado recentemente, talvez valha um contato com a Maçã para verificar sua situação.

No Música ou iTunes, na barra de menus, vá em Conta » Visualizar Minha Conta…. Vá descendo na janela de Ajustes e, no item Assinaturas (Subscriptions), clique em “Gerenciar” (Manage). Encontre o iTunes Match e clique em “Editar” (Edit). Clique em “Cancelar Assinatura” (Cancel Subscription).

Pronto! Você agora tem toda a sua biblioteca de músicas armazenada localmente e sua assinatura do serviço não será mais renovada.

