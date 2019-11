A Maçã anunciou hoje que doará US$1 por cada compra feita com o Apple Pay no seu site, pelo app Apple Store ou em qualquer uma de suas lojas ao redor do mundo até o dia 2 de dezembro a fim de arrecadar US$1 milhão em prol da campanha em combate à AIDS , (RED).

Como sabemos, 100% do lucro com a vendas de dispositivos sob o selo (RED) são destinados para financiar programas do Fundo Global de Luta contra AIDS, Tuberculose e Malária na África. Desde o início da campanha, em 2006, a Maçã arrecadou mais de US$200 milhões por meio da venda da edição especial dos seus gadgets. A Maçã lembra, ainda, que é possível fazer uma doação a qualquer momento no site da (RED).

O Dia Mundial de Combate à AIDS é celebrado em 1º de dezembro. Em homenagem à data, geralmente as Apple Stores acendem suas logos de vermelho para atrair a atenção para esse problema que afeta cerca de 38 milhões de pessoas mundialmente, de acordo com dados da UNAIDS .

A Apple tem uma página em seu site onde destaca todos os seus itens vermelhos que são (PRODUCT)RED.

via MacRumors