Com um pouco mais de antecedência do que de costume, a Apple divulgou sua promoção para uma das datas mais fervorosas do comércio americano (e de vários países): a Black Friday.

Assim como em anos anteriores, a Apple Online Store oferecerá cartões-presente com um valor específico que os clientes podem usar em suas compras; nos Estados Unidos, os “descontos” poderão chegar a US$200; em Portugal, a até €200. A oferta ocorrerá de sexta-feita (29/11) até segunda-feira (2/12), data também conhecida como Cyber Monday.

Os detalhes exatos dos descontos ainda não foram anunciados. A Apple diz que os valores dos cartões-presente variarão de acordo com os produtos adquiridos; portanto, nem todos receberão o valor máximo dos descontos supracitados — também é provável que alguns produtos sejam inelegíveis para a oferta.

Poderá haver, ainda, um limite de uso desses descontos: em 2018, eles eram de dois cartões por categoria de produto elegível. Ademais, pela primeira vez a página da Maçã da Black Friday nos EUA promove o Apple Card, com o qual os usuários podem obter até 3% de Daily Cash em suas compras.

Além dos EUA e de Portugal, o evento de compras da Apple ocorrerá em diversas outras regiões do mundo, a exemplo do Reino Unido (com cartões-presente de até £160), diversos países da Europa (como falamos, de até €200) e no Canadá (de até C$280).

No Brasil, infelizmente, mais uma vez a Apple decidiu por não fazer a oferta (e em nenhum outro país da América Latina, diga-se), então nada de descontos por aqui.

via 9to5Mac