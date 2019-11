Preparados para ficarem com os olhos marejados? Chegamos àquela época do ano em que a Apple divulga o seu já tradicional comercial de Natal. As produções natalinas da Maçã costumam ser até mesmo premiadas, e a de 2019 não deverá ficar para trás nesse quesito.

Intitulado “A Surpresa” (“The Surprise“), no comercial temos uma família americana que viaja para passar o Natal com o avó materno — que, por sua vez, perdeu a sua companheira há pouco tempo.

Enquanto os pais tentam acalmar os ânimos das duas meninas lhes ofecerendo um iPad para assistir algo em diversos momentos (técnica parental bastante utilizada nos dias de hoje), elas mostram que, com o tablet, é possível não apenas consumir mas criar muita coisa.

Às vezes, os melhores presentes podem vir dos lugares mais inesperados.

E não estamos falando de um iPad Pro de última geração com um Apple Pencil novo, não: a Apple fez questão de mostrar que tudo isso é possível num iPad “normal”, com um lápis original.

Aos interessados, a trilha do comercial é “Married Life”, de Michael Giacchino — tema do filme “Up – Altas Aventuras”, da Pixar/Disney.

Se você tem filhos ou um ente querido que se foi… pegue o lenço antes de dar play.

