★ dr.fone é uma plataforma completa para recuperação de dados e reparação de iPhones

No geral, iPhones são dispositivos bastante fáceis de se administrar e conviver — você pode passar por toda a vida útil de um aparelho da Maçã sem se preocupar com gerenciamento de dados, técnicas de acesso ou quaisquer outros aspectos do tipo. Entretanto, sempre fica aquele “e se” no ar: e se você esquecer sua senha? E se você apagar arquivos acidentalmente? E se você precisar transferir dados entre aparelhos?

Nesses casos, várias soluções poderiam ser oferecidas — muitas delas complicadas de acessar, difíceis de usar e custando muito dinheiro. Mas nada temam: é exatamente para isso que existe o dr.fone, suíte de aplicativos desenvolvida pela pela Wondershare.

O dr.fone é uma plataforma completa de manutenção, gerenciamento e restauração de aparelhos iOS (não só iPhones, como também iPads e iPods touch) e Android. Não estamos falando de um aplicativo único que você baixa no seu computador ou celular para tratar de um problema aqui ou ali, e sim de uma suíte inteira de soluções disponíveis para qualquer tipo de necessidade que você tenha. E o melhor: a equipe de desenvolvimento do app mantém tutoriais e postagens completas, com guias de manutenção e gerenciamento utilizando os aplicativos da plataforma.

Hoje, especificamente, estamos aqui para falar um pouco sobre tudo o que o dr.fone faz — e faremos isso abaixo, tópico a tópico. Vamos lá?

Recuperar dados

O primeiro (e mais usado) recurso do dr.fone é o de recuperação de dados. Funciona assim: você instala o utilitário Recuperação no seu Mac ou PC, conecta seu iPhone/iPad/iPod touch no computador e deixa que o software faça o trabalho: ele irá escrutinar a memória do seu dispositivo em busca de contatos, mensagens, fotos, músicas, vídeos e quaisquer tipos de arquivos que porventura tenham sido perdidos — seja com apagamentos acidentais ou danos físicos ao aparelho (contanto que ele ainda esteja funcionando, claro).

O recurso de recuperação é compatível com todos os dispositivos iOS e todas as versões do sistema, com suporte a arquivos do iCloud, do iTunes e da memória interna dos aparelhos.

Desbloquear aparelhos

Esqueceu a senha do iPhone (ou dispositivo Android, como Samsung)? Basta usar o utilitário Desbloqueio para resolver o problema — infelizmente você perderá seus dados (até por uma questão de segurança, é impossível desbloquear iPhones sem perda de dados), mas ao menos terá seu dispositivo de volta.

O funcionamento é simples: basta conectar o aparelho ao computador, selecionar o firmware apropriado para download e deixar que o utilitário faça seu trabalho.

Transferir dados

A missão é transferir dados do seu iPhone para o computador? Pois o utilitário Transferir dá conta do recado com uma simplicidade de uso invejável. Basta conectar seu aparelho, selecionar tudo o que você quer salvar e aguardar — tudo será automaticamente transferido rapidamente.

O mais legal é que o Transferir consegue gerir arquivos e informações que o iTunes (ou o Finder) não toca. É possível, por exemplo, converter fotos (por questões de compatibilidade ou de espaço), editar álbuns, transferir mídia entre o iOS e o iTunes (ou o iOS e o computador) e passar todos os tipos de arquivos.

Migrar

O dr.fone tem, também, o utilitário Migrar para quando você precisa transferir dados — seja entre aparelhos de mesmo sistema operacional ou de plataformas diferentes (como de um iPhone para um Android ou vice-versa). Ele suporta dispositivos de todas as marcas mais populares do mercado, inclusive.

Aqui, você pode usar tanto um utilitário para computador quanto ficar somente nos dispositivos móveis, utilizando apps específicos para transferir seus dados. É possível migrar arquivos como fotos, vídeos, músicas, mensagens, contatos, histórico de chamadas, favoritos, calendário, alarmes, toques, papel de parede e muito mais.

Reparar sistema

O iPhone está com algum problema de software? Preso em Modo de Recuperação ou DFU? Tela branca ou apagada? Reinício constante? Nada tema: é exatamente para isso que existe o utilitário Reparação.

O software conta com dois modos de trabalho, o padrão (que consegue resolver a maioria dos problema sem perda de dados) e o avançado (que pode corrigir problemas mais sérios do iOS, mas apagará todos os dados do dispositivo). Basta conectar seu aparelho ao computador com o software aberto, selecionar o firmware apropriado e aguardar que ele faça o trabalho.

Limpar aparelho

Vai vender ou passar seu iPhone/iPad adiante e quer se certificar de que o novo dono não terá acesso a nenhum dos seus arquivos? Você pode usar o Limpador, que não deixa nenhum traço dos seus dados no dispositivo — basta conectar o gadget ao computador e deixar que o software limpe toda a memória dele.

Transferir WhatsApp e outros mensageiros

Vai trocar de aparelho, mas quer preservar suas conversas do WhatsApp e de outros mensageiros (LINE, Kik, Viber ou Wechat)? O dr.fone tem um utilitário para isso, também: o Restauro de App Social funciona, inclusive, entre plataformas (iOS e Android) e requer somente que você conecte seus aparelhos num computador com o utilitário aberto. Mais simples, impossível!

Essas são apenas algumas das funcionalidades oferecidas pela suíte dr.fone. Você pode explorar todas elas no site oficial da desenvolvedora Wondershare, bem como testar gratuitamente boa parte das ferramentas e conferir os preços de cada uma delas.

Falando em preço, aliás, essa é outra vantagem do dr.fone: em vez de gastar muito dinheiro em um software centralizado, que reúne todas as funções aqui descritas, você pode simplesmente escolher as funções que lhe interessam e economizar uma grana. Boa estratégia, não é? Aproveitem!

