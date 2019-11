A relação entre a Apple e a NVIDIA já vinha cambaleando há anos, desde que a Maçã resolveu abrir mão das soluções gráficas da empresa em prol de produtos e peças da AMD. Agora, o fim da ligação entre as duas companhias parece estar sacramentado: a NVIDIA anunciou recentemente que sua plataforma CUDA deixará de trazer suporte ao macOS a partir da próxima versão.

As mudanças estão listadas nas notas de liberação do CUDA 10.2, nova versão da plataforma de computação paralela da NVIDIA responsável por integrar o hardware da empresa com os sistemas operacionais e potencializar o desempenho das soluções gráficas. De acordo com a empresa, o CUDA 10.2 é a “última versão da plataforma com suporte ao macOS para desenvolvimento e execução de aplicações CUDA”.

A notícia não chega a ser nenhuma surpresa ou catástrofe: a Apple já tinha “feito sua parte” no divórcio desde o macOS Mojave, quando o sistema operacional da Maçã deixou de prestar suporte ao CUDA — aplicativos que utilizavam a plataforma para aceleração de hardware, como os da suíte Creative Cloud, tiveram de enviar avisos aos consumidores alertando do problema. Além disso, como não vemos Macs equipados com placas NVIDIA há quase uma década, o fim do suporte dificilmente será sentido por um grande número de usuários.

Ainda assim, a coisa toda não deixa de ser lamentável: a NVIDIA é a fabricante de soluções gráficas mais renomada do mundo, com produtos superiores aos da AMD e alguns recursos exclusivos — como o ray tracing acelerado por hardware, utilizado pela Adobe nos seus softwares mais recentes e em outros aplicativos profissionais de animação e modelagem. No mais, os usuários mais afetados pela novidade são aqueles construtores de Hackintoshes.

No fim das contas, o que fica claro é que a relação entre as duas empresas está definitivamente encerrada, e não veremos mais Macs equipados com chips NVIDIA — a não ser que tenhamos uma reviravolta espetacular em algum ponto no futuro. Será possível?

via Gizmodo