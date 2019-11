Bem, já sabemos que o teclado do recém-lançado MacBook Pro de 16 polegadas é como uma mescla do Magic Keyboard com o antigo, trazendo aprimoramentos na estabilidade das teclas, na experiência de digitação e na confiabilidade como um todo. Já era hora!

Mas havia outra coisa muito criticada no problemático teclado borboleta: o barulho das teclas.

A fim de avaliar como o novo teclado se comporta nesse sentido, o Wall Street Journal levou o MBP de 16″ e mais alguns modelos de laptops populares a uma câmara anecoica — avaliando, assim, o som emitido por eles ao digitar uma mesma coisa.

O resultado, como esperado, foi muito positivo: o teclado do novo MBP é bem menos barulhento que o antigo, e na verdade ele só perdeu no teste (por muito pouco) para o Pixelbook Go. O Google, por sinal, promove as teclas silenciosas dele no marketing do produto.

Só como vias de comparação, uma máquina de escrever antiga e barulhenta emitiu uma média de 60,2dB no teste, enquanto o MBP de 16″ ficou em 30,3dB e o Pixelbook Go, em 30,1dB. O WSJ também colocou um MacBook Air (com o tal teclado borboleta) na jogada, medindo desagradáveis 41,9dB.

Muito bom, Apple! Agora corre para colocar esse novo teclado em todos os seus produtos.