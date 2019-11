Vídeo: aspirador-robô RoboVac G10 Hybrid, da eufy

Há alguns meses, publiquei aqui no site um review completo do RoboVac 30C — meu primeiro aspirador-robô, fabricado pela eufy (marca da chinesa Anker). Pouco tempo depois, ela começou a vender no Brasil o RoboVac 11S, uma versão um pouco mais simples dele.

Agora, chegou para mim o RoboVac G10 Hybrid. Como o nome já indica, ele é híbrido: além de aspirador, também pode passar pano na sua casa (sim, como um mop).

No vídeo acima, lhes trago um unboxing e hands-on do produto, falando também um pouco da minha experiência de ter um aspirador-robô em casa.

O RoboVac G10 Hybrid ainda não tem preço definido, mas chegará em breve ao Brasil. Quando isso acontecer lhes avisaremos aqui no site, é claro.

