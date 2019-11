WhatsApp agora conta com chamada em espera; Shazam e Deezer são atualizados

E cá estamos nós de novo com as atualizações recentes mais importantes da App Store! Vamos dar uma olhada nelas?

WhatsApp

O mensageiro mais popular do Brasil foi atualizado e incluiu alguns novos recursos — além de confirmar um que já tinha sido anunciado e aparecido há tempos.

Além das novidades relacionadas a grupos, a versão 2.19.120 do WhatsApp traz um novo recurso de ligação em espera (para que você atenda uma ligação enquanto está em outra chamada) e um novo design para a aba “Conversas”. Também há uma novidade de acessibilidade: agora, é possível enviar mensagens diretamente de um teclado braile ao usar o modo VoiceOver.

Shazam

O serviço de identificação musical da Apple tem agora mais opções de salvamento e localização de canções.

No novo menu da biblioteca você encontra três opções: em “Shazams” é possível navegar e gerenciar todo o seu histórico de identificações; em “Artistas” você confere todos os artistas que já localizou; em “Playlist para você”, por fim, é possível conferir playlists baseadas nas músicas que você já identificou.

Deezer

No iOS 13, o serviço de streaming integra-se com a Siri para que você dê comandos musicais diretamente à assistente; além disso, agora você pode compartilhar músicas do Deezer no Snapchat.

Há novidades no campo de podcasts, também: agora, os episódios voltam a tocar do ponto em que você parou, e os programas aparecem nas suas buscas recentes junto às músicas e artistas. Por fim, usuários com assinaturas pagas podem ver a fila de espera de um mix e editá-la.

imagem: All Things How