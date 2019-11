Uma das novidades mais legais dos iPhones 11 e 11 Pro [Max] é a câmera ultra-angular, que permite a captura de um espaço muito mais amplo do cenário e dá aos fotógrafos um leque muito maior de possibilidades. Mas há um detalhe a ser considerado: a lente “especial” tem algumas desvantagens em relação à grande-angular e à teleobjetiva (esta presente apenas nos modelos Pro), como a falta de autofoco, de estabilização óptica e do Modo Noite.

Para quem precisa de imagens com grande ângulo de visão utilizando a melhor câmera disponível no iPhone, a Moment tem a solução: a nova lente olho-de-peixe de 14mm, que se conecta à câmera grande-angular dos novos iPhones (ou seja, a melhor e mais capaz delas) e permite que você tire fotos com um campo de visão de 170º, 30% mais amplo em relação ao da lente ultra-angular embutida nos aparelhos.

A nova lente da Moment tem um design biasférico com quatro elementos, e produz imagens com ângulo de visão extremamente ampliado, sem cantos escuros ou produção de vinhetas. As fotos tiradas com o acessório dão aquele distinto grau de distorção, mas o aplicativo Moment – Pro Camera foi atualizado com um recurso que, caso desejado, poderá compensar essa deformação visual e deixar a imagem mais “reta”.

A lente, a rigor, é compatível com qualquer smartphone vestido com uma das cases da série M, da Moment, e não apenas os novos iPhones. Ela está disponível no site da fabricante por US$120 (ou US$90, em preço promocional até amanhã) e já vem com uma bolsa de transporte + uma capa para a lente.

via MacRumors