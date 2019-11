Em maio passado, após anos de espera e reviravoltas, a Apple anunciou o cancelamento da construção de um enorme data center na Irlanda — mais precisamente, na cidade de Athenry, no Condado de Galway. A decisão, tomada com muito pesar segundo Tim Cook, foi motivada por obstáculos ambientais e empecilhos da justiça local; apesar disso, parece que tem gente nem um pouco satisfeita com o desfecho da história.

De acordo com o jornal Irish Independent, políticos irlandeses receberam pelo correio ameaças sérias de cidadãos anônimos. Vários representantes locais receberam mensagens similares, incluindo o ex-conselheiro Gabriel Cronnelly, do partido Sinn Féin. Assim se dá a tal mensagem:

Essa é uma mensagem para vocês. O povo de Athenry já esperou o bastante pela Apple. Eles podem ter paciência eterna mas eu não. Coloque a Apple aqui até o Natal, ou coisas acontecerão a vocês e a suas famílias. Vocês podem pensar que essa é uma ameaça inerte, mas vocês vão arriscar? Lembrem-se. Vocês não saberão quem eu sou quando eu passar por vocês nas ruas, mas eu saberei quem vocês são, e eu descobrirei onde estão suas famílias.

Cronnelly afirmou estar “enojado” com o fato de a carta incluir ameaças às famílias dos representantes e ex-representantes. Segundo o jornal, o caso está sendo investigado pela polícia local, mas ainda não há pistas de quem pode estar por trás das mensagens ameaçadoras.

O fato é que isso certamente não mudará em nada a posição da Apple — a decisão de tirar o time de campo foi da empresa, e não dos políticos locais, e certamente não é por conta dessas mensagens que a Maçã mudará de ideia. Ainda assim, é salutar que as pessoas ameaçadas consigam algum tipo de proteção extra, já que as ameaças parecem ser bem sérias.

via Cult of Mac