As novas Smart Battery Cases para os iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max chegaram na semana passada com uma surpresinha: a adição de um botão especial para a câmera dos aparelhos, que serve como acesso rápido ao aplicativo (quando fora dele) ou como botão de disparo.

Tudo muito bonito, mas fica a questão: como é que o tal botãozinho funciona, considerando que ele não tem uma contraparte no corpo do iPhone em si? A iFixit tomou para si mesma a missão de descobrir as respostas para essa pergunta — e, devo dizer logo de uma vez, não temos grandes surpresas por aqui.

A firma de reparos fez uma análise de raio-X da nova Smart Battery Case e descobriu como a coisa funciona: temos, no acessório, uma pequena placa de circuito que se liga ao botão e ao conector Lightning no “queixo” da case — a conexão, por sua vez, garante que os comandos do botão especial sejam enviados ao iPhone.

O botão em si, nota a iFixit, é levemente recuado em relação à superfície da case e exige que você o aperte por alguns momentos para ser ativado — tudo para que você não abra a câmera acidentalmente no seu bolso ou bolsa, por exemplo.

Tirando isso, não há nada de particularmente notável nessa nova versão da Smart Battery Case: todos os modelos contam com uma bateria de 10,9Wh (dividida em duas células) e não muito mais componentes internos — o que é óbvio, já que a ideia aqui é incluir o máximo possível de tempo de vida extra para o seu iPhone.

É o suficiente, não é?

via 9to5Mac