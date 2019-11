Desde o advento do Apple Watch, temos visto uma espécie de ressurgência do tamagotchi, aquele indefectível bichinho virtual japonês que foi febre nos anos 1990 — e não é para menos, já que o próprio formato do relógio da Maçã é propício e lembra muito (não em qualidade, claro) os brinquedinhos de plástico de outrora.

Nenhuma ideia relacionada aos bichinhos, entretanto, é tão legal quanto o TameWatch.

O jogo, criado por Matheus Fogiatto (aluno da Apple Developer Academy de Porto Alegre) e seu grupo, propõe uma combinação do nostálgico joguinho com uma proposta saudável: aqui, a ideia é alimentar o seu bichinho virtual — que, no caso, é um Yeti particularmente fofinho — com o seus passos. Desta forma, você cuida não só do seu amiguinho digital, mas também do seu próprio corpo.

Para realizar sua proposta, o TameWatch traz integração com o app Saúde (Health) do iPhone, capturando seus dados de atividade. No jogo, você pode acompanhar os status de dias de vida e alimentação do seu bichinho virtual, trocando os passos que você dá por pontos que podem ser convertidos em comida para ele.

O TameWatch está disponível na App Store do watchOS por R$10,90. Vale a pena conferir — e se movimentar!