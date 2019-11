Como esperado, os AirPods Pro são um sucesso de venda; de fato, a popularidade dos novos fones de ouvido sem fio da companhia está tão boa que os pedidos feitos hoje pela Apple Store Online americana serão entregues daqui quatro(!) semanas — então quem esperava utilizá-los a tempo do Natal, terá que encontrar outras lojas de varejo para adquirir os novos fones.

Caso você vá viajar pelos EUA e queira comprar os AirPods Pro (ou mesmo dá-los de presente para alguém), pode ser que você tenha mais sorte nas lojas físicas da companhia, já que algumas Apple Stores ainda têm unidades disponíveis a pronta entrega; outros pontos de venda, no entanto, só receberão novas levas no fim do ano, mesmo.

O alto número de pedidos fez com que a gigante de Cupertino pressionasse suas fornecedoras na China para aumentar a produção dos AirPods Pro. Mais precisamente, a companhia dobrou seus pedidos de fones de ouvido sem fio de 1 milhão de unidades mensais para 2 milhões, de acordo com uma nova reportagem da Nikkei.

Um estudo recente descobriu que os AirPods estão no topo da lista de desejos de usuários nos EUA. A Bloomberg, inclusive, sugeriu que as remessas dos AirPods em geral dobrariam neste ano, graças a uma demanda “maior do que o esperado” pelos AirPods Pro — e as notícias de hoje “comprovam” isso.

