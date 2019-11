Contrariando dados divulgados pelas empresas Canalys, IHS Markit e Strategy Analytics no fim de outubro passado, a Gartner divulgou recentemente que as vendas de smartphones no terceiro trimestre deste ano foram um pouco mais fracas do que esperado — contraindo, de fato, 0,4% quando comparado ao mesmo período de 2018.

Isso, é claro, afetou diretamente as vendas da Apple, fazendo com que a participação da companhia decaísse de 11,8% no terceiro trimestre de 2018 para 10,5% nos últimos três meses. Em números aproximados, a gigante de Cupertino comercializou cerca de 40,8 milhões de dispositivos — uma queda de 10,7% ano a ano. Apesar disso, a Gartner infere que a adoção inicial dos novos iPhones foi positiva, sugerindo que as vendas podem melhorar neste último trimestre do ano.

De acordo com Anshul Gupta, diretor sênior de pesquisa da Gartner, o hábito da maioria dos usuários de smartphones mudou: em busca do melhor custo/benefício, eles têm preferido os dispositivos medianos em detrimento dos flagships e dos modelos de entrada. Além disso, muitos deles estão aguardando a expansão do 5G para adquirirem novos dispositivos.

Essa mudança, entretanto, reverberou para fabricantes como a Samsung e a Huawei, as quais viram um aumento nas vendas. Por outro lado, a chinesa Xiaomi também registrou uma queda nos números de dispositivos despachados no terceiro trimestre.

Apesar dos números não muito otimistas para a Apple, ainda há esperanças para a companhia neste fim de ano. De acordo com a Gartner, é esperado que as vendas de iPhones na China (um dos maiores mercados da companhia) aumentem 6% em relação ao trimestre passado, com aumentos previstos também para outros países — graças à popularidade do iPhone 11.

iPhone 11 de Apple Preço à vista: a partir de R$ 4.499,10

Preço parcelado: em até 12x de R$ 416,58

Cores: branca, preta, verde, amarela, roxo e (PRODUCT)RED

Capacidades: 64 GB, 128GB ou 256 GB

Lançamento: setembro de 2019

via Apple World Today | imagem: Nikkei Asian Review