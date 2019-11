Sejamos sinceros: (quase) todo mundo tem aquelas fotos e vídeos mais, digamos, saidinhos que escondemos o máximo possível na nossa biblioteca para que não cheguem aos olhos de pessoas indesejadas.

Se você quer uma solução mais robusta para guardar esse conteúdo (ou qualquer outro tipo de multimídia que queira proteger dos olhos alheios), vale conferir o app Safe Photos, do desenvolvedor brasileiro Mayckon Barbosa.

O aplicativo é um dos únicos na categoria que oferece 5GB gratuitos de armazenamento na nuvem para guardar seus arquivos pessoais. Mayckon afirma que, eventualmente, o app oferecerá também planos pagos com mais espaço de armazenamento, mas por ora a opção gratuita é a única disponível — e, convenhamos, 5GB já é um ótimo espaço para guardar um álbum de fotos e vídeos (ou alguns).

Obviamente, a oferta pode levantar a sobrancelha dos usuários mais desconfiados, mas não há com o que se preocupar: o Safe Photos emprega criptografia do tipo AES-256, considerada uma das mais seguras do mundo, assegurando que seus conteúdos pessoais não serão acidentalmente espalhados por aí no mundo. Você pode proteger seus arquivos com uma senha ou por meio do Touch/Face ID.

O Safe Photos está disponível gratuitamente na App Store. Vale a pena conferir!