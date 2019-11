Neste mês, a Apple (ou melhor, suas ações) conseguiu se superar duas vezes: há algumas semanas, os papéis da companhia haviam alcançado sua alta histórica; ontem, por sua vez, as notícias de que as vendas dos AirPods Pro estavam indo muito bem valorizaram ainda mais a $AAPL, fazendo com que elas batessem mais um recorde.

Mais precisamente, as ações da Maçã subiram 1,34%, fechando a quarta-feira valendo US$267,84. Com isso, a capitalização da Apple foi para US$1,21 trilhão.

A Microsoft segue atrás da Maçã, com um valor de mercado de US$1,162 trilhão — as ações da empresa valorizaram 0,29%, alcançando US$152,32 no fechamento de ontem.

De fato, as vendas dos AirPods Pro estão indo muito bem, como comentamos. De acordo com as estimativas do analista da Wedbush Dan Ives, somente em dezembro é esperado que a Apple venda 15 milhões de AirPods (incluindo os recém-lançados Pros).

imagem: Bloomberg