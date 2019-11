Se o app nativo Pré-Visualização não fornece funcionalidades suficientes para as suas necessidades de edição de arquivos PDF, o novíssimo PDFelement 7 para Mac está agora disponível.

Os leitores do MacMagazine têm desconto de até 50% no PDFelement para Mac durante um tempo limitado!

O Pré-Visualização permite realizar edições básicas de PDF e também funciona muito bem para coisas como visualizar vários documentos ao mesmo tempo, converter arquivos PDF para formatos comuns como JPEG, PNG e TIFF, além de servir para anotações simples utilizando formas, setas, texto e mais.

Porém, se você precisa de capacidades de edição de PDF mais avançadas, incluindo a capacidade de editar com facilidade qualquer texto, imagens, links ou outros, o PDFelement 7 oferece excelentes funcionalidades que você não encontrará no Pré-Visualização.

Pré-Visualização vs. PDFelement 7

Com o PDFelement 7 você consegue editar texto, imagens e links nos seus PDFs de forma tão fácil como se estivesse em um editor de texto como o Word. Você tem acesso a ferramentas de anotação avançadas incluindo borrachas, ferramentas para redigir, popups, carimbos, notas adesivas e muitas outras formas para trabalhar. As ferramentas oferecem tudo o que precisa para editar PDFs de praticamente qualquer forma que você consiga imaginar.

O PDFelement tem também a tecnologia OCR integrada que funciona até com PDFs digitalizados de baixa qualidade. Dessa forma, você tem um texto completamente editável e pesquisável.

Você pode criar, converter e preencher arquivos PDF, podendo também personalizar formulários para depois compartilhar com outros. Ao criar formulários no PDFelement 7, você tem acesso a um conjunto de ferramentas completamente novo, com elementos que você pode precisar nos seus formulários, incluindo a capacidade de adicionar menus interativos em cascata, caixas de verificação, botões de escolhas, entre outras opções para criar formulários completamente personalizáveis, independentemente do seu objetivo.

A criação de PDF em lotes, extração de dados e funcionalidades de conversão oferecem a capacidade de criar, renomear e converter múltiplos arquivos PDF de uma só vez ou criar um único PDF a partir de múltiplos arquivos. Estes podem fazer você economizar um bom tempo se você costuma retirar dados de vários arquivos para criar um novo documento PDF, ou se você costuma criar, renomear ou converter lotes de múltiplos arquivos PDF ou versões deles.

Você também pode proteger PDFs com senhas utilizando o PDFelement 7, permitindo proteger dados sensíveis caso compartilhe arquivos com outras pessoas. O app também inclui funcionalidades para facilitar e garantir a segurança de documentos com assinaturas digitais, campos de assinatura e carimbos, além da capacidade de enviar arquivos diretamente para que outros os possam assinar.

Novas funcionalidades de edição de PDF na versão 7

O novo PDFelement 7 tem uma interface completamente redesenhada, de forma minimalista, que é ainda mais intuitiva do que nas versões anteriores. Além disso, ele conta com novas funcionalidades para a edição de PDFs, incluindo a melhoria nas funcionalidades de colaboração, com um sistema novo para fazer comentários e ferramentas de marcação para compartilhar anotações — tudo dentro dos seus arquivos PDF.

Recursos Pré-Visualização PDFelement 7 Ler PDF ✅ ✅ Anotações ✅ ✅ – Com mais opções! Preencher e assinar formulários ✅ ✅ – Suporte a assinatura digital! Converter PDFs Apenas PDFs para JPEG, PNG e TIFF Converte para Word, Excel, PowerPoint, imagens (JPEG, PNG, BMP, GIFF e TIFF), ePub, texto, Pages, HTML e RTF Editar texto, imagens e links em PDFs ❌ ✅ Senhas e esconder texto ❌ ✅ Criar formulários em PDF ❌ ✅ OCR ❌ ✅ Extrair informações ❌ ✅ Processamento em lote ❌ ✅ Outros recursos avançados ❌ ✅

Vale notar também que o app vem com melhorias ao converter arquivos PDF para documentos do Microsoft Office, permitindo manter o layout, a formatação e as tabelas.

Promoção

Leitores do MacMagazine têm desconto de até 50% no PDFelement 7 para Mac por tempo limitado! 😊