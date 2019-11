Apple Pay chega à Bielorrússia; modo de transporte público expresso começa a ser aceito em Londres

E o Apple Pay continua se expandindo! Recentemente, o sistema de pagamentos da Maçã chegou a mais um território e ainda ganhou suporte em um dos maiores sistemas de transporte público do mundo. Vamos dar uma olhada?

Bielorrússia

A plataforma da Maçã chegou a mais um país do leste europeu, a Bielorrússia — 58º território do serviço. Por lá, o sistema de pagamentos da Apple funciona com o banco BPS-Sberbank — que é a sucursal bielorrussa do banco estatal russo PJSC Sberbank, um dos maiores da Europa.

Ainda não há informações sobre a expansão do Apple Pay para outros bancos do país, mas — considerando o funcionamento da coisa em outros países, como o Brasil — isso não deverá demorar muito.

Londres

A segunda novidade recente relacionada ao Apple Pay foi a chegada do modo de transporte público expresso (Express Transit) ao sistema de transporte público de Londres, um dos maiores e mais complexos do mundo. Esse suporte já havia sido anunciado há alguns meses, mas só agora está começando a aparecer de fato.

O suporte, até o momento, não tem nenhum anúncio oficial por parte da prefeitura de Londres ou do Transport for London (órgão responsável pelo sistema). Trata-se, ainda, de uma inclusão parcial: apenas alguns ônibus e estações do metrô estão aceitando o Apple Pay como forma de pagamento e, portanto, a coisa toda ainda deve estar em fase de testes.

Vale lembrar que o modo de transporte público expresso é uma opção especial do Apple Pay a qual não requer a ativação do sistema ou mesmo o desbloqueio do seu iPhone/Apple Watch para funcionar; basta encostar o dispositivo na catraca e sua passagem será cobrada na sua conta imediatamente, liberando a entrada. São Paulo e Rio de Janeiro já têm suporte ao Apple Pay em alguns modais de transporte público, mas não nessa modalidade.

via MacRumors, Redmond Pie