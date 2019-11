★ Black Friday da Go Imports: iPhones, iPads, Macs, Apple Watches e mais com descontos!

Olá, pessoal do MacMagazine! Nós, da Go Imports, estamos passando por aqui novamente para anunciar o início da Black Friday 2019!

Em parceria com fornecedores, conseguimos descontos imperdíveis para vocês aproveitarem e comprarem seus iDevices nos melhores preços possíveis. Abaixo, está um resumo de quão bom estão esses descontos!

iPhone 8 de 128GB: de R$2.999 por R$2.799

iPhone XR de 64GB: de R$3.599 por R$3.399

iPhone XR de 128GB: de R$ 3.899 por R$3.699

iPhone 11 de 64GB: de R$4.299 por R$4.099

iPhone 11 de 128GB: de R$4.599 por R$4.399

iPhone 11 de 256GB: de R$4.999 por R$4.799

iPhone 11 Pro de 64GB: de R$5.899 por R$5.699

iPhone 11 Pro de 256GB: de R$6.699 por R$6.499

iPhone 11 Pro de 512GB: de R$7.599 por R$7.399

iPhone 11 Pro Max de 64GB: de R$6.399 por R$6.199

iPhone 11 Pro Max de 256GB: de R$7.199 por R$7.099

iPhone 11 Pro Max de 512GB: de R$8.199 por R$7.999

iPad de 7ª geração de 32GB Wi-Fi: de R$2.499 por R$2.099

iPad de 7ª geração de 32GB Wi-Fi + Cellular: de R$3.099 por R$2.899

iPad de 7ª geração de 128GB Wi-Fi: de R$2.899 por R$2.499

iPad de 7ª geração de 128GB Wi-Fi + Cellular: de R$3.499 por R$3.199

iPad Air de 64GB Wi-Fi: de R$2.799 por R$2.499

iPad Air de 64GB Wi-Fi + Cellular: de R$3.399 por R$3.199

iPad Air de 256GB Wi-Fi: de R$3.499 por R$3.199

iPad Air de 256GB Wi-Fi + Cellular: de R$4.099 por R$3.899

iPad mini 5 de 64GB Wi-Fi: de R$2.299 por R$2.199

iPad mini 5 de 64GB Wi-Fi + Cellular: de R$2.799 por R$2.699

iPad mini 5 de 256GB Wi-Fi: de R$2.899 por R$2.699

iPad mini 5 de 256GB Wi-Fi + Cellular: de R$3.499 por R$3.399

iPad Pro de 11” de 64GB Wi-Fi: de R$4.899 por R$4.299

iPad Pro de 11” de 256GB Wi-Fi: de R$5.799 por R$5.199

iPad Pro de 11” de 256GB Wi-Fi: de R$6.399 por R$6.199

iPad Pro de 11” de 512GB Wi-Fi + Cellular: de R$7.699 por R$7.299

iPad Pro de 12,9” de 64GB Wi-Fi: de R$5.899 por R$5.299

iPad Pro de 12,9” de 256GB Wi-Fi: De R$6.899 por R$6.099

iPad Pro de 12,9” de 256GB Wi-Fi + Cellular: de R$7.699 por R$6.999

iPad Pro de 12,9” de 512GB Wi-Fi + Cellular: de R$8.999 por R$7.699

MacBook Air (2017): de R$4.699 por R$4.399

MacBook Air (2019) de 128GB: de R$6.199 por R$5.499

MacBook Air (2019) de 256GB: de R$7.099 por R$6.399

MacBook Pro de 13” de 1,4GHz e 128GB: de R$6.999 por R$6.399

MacBook Pro de 13” de 1,4GHz e 256GB: de R$7.899 por R$7.199

MacBook Pro de 13” de 2,4GHz e 256GB: de R$9.199 por R$8.399

MacBook Pro de 13” de 2,4GHz e 512GB: de R$10.399 por R$9.399

MacBook Pro de 15” de 256GB: de R$12.699 por R$11.399

MacBook Pro de 15” de 512GB: de R$14.199 por R$13.199

Mac mini de 128GB: de R$4.599 por R$3.999

Mac mini de 256GB: de R$5.999 por R$5.399

iMac de 21”, Core i3: de R$7.999 por R$7.799

iMac de 21″, Core i5: de R$9.899 por R$9.699

iMac de 27”, Core i5 3,0GHz: de R$11.899 por R$11.699

iMac de 27”, Core i5 3,7GHz: de R$14.499 por R$14.299

Series 3 de 38mm: de R$1.499 por R$1.299

Series 3 de 42mm: de R$1.699 por R$1.499

Series 4 de 40mm: de R$2.299 por R$1.899

Series 4 de 44mm: de R$2.499 por R$2.099

Series 5 de 40mm: de R$2.799 por R$2.399

Series 5 de 44mm: de R$2.999 por R$2.599

Apple TV 4K de 32GB: R$999 por R$949

Apple TV 4K de 64GB: R$1.149 por R$1.049

Apple Pencil de 1ª geração: de R$599 por R$529

Apple Pencil de 2ª geração: de R$949 por R$749

AirPods de 2ª geração: de R$999 por R$799

AirPods de 2ª geração com estojo de carga sem fio: de R$1.249 por R$999

Smart Keyboard Folio para iPads de 7ª geração e Air: de R$849 por R$799

Smart Keyboard Folio para iPad Pro de 11″: de R$949 por R$899

Smart Keyboard Folio para iPad Pro de 12,9″: de R$1.049 por R$999

Magic Mouse (cinza): de R$499 por R$469

Magic Mouse (branco): de R$ 399 por R$379

Magic Keyboard: de R$499 por R$479

Magic Keyboard com teclado numérico (cinza): de R$749 por R$679

Magic Keyboard com teclado numérico (prata): de R$699 por R$599

AirPort Time Capsule: R$1.499 por R$1.349

Magic Trackpad (cinza): De R$699 por R$679

Magic Trackpad (prata): De R$629 por R$599

E esses são apenas alguns produtos! No site você encontra ainda mais opções com preços bem bacanas! Mas atenção: os estoques são limitados. Você pode também entrar em contato para saber mais informações sobre disponibilidade, já que alguns estão com prazo de 15 dias. Está esperando o quê? Corra pro site antes que acabe!

Os valores são para pagamentos à vista (no boleto bancário). Nós aceitamos cartões de crédito apenas presencialmente em Goiânia (GO), com acréscimo proporcional ao número de parcelas.

Ah, e não deixem de nos seguir nas redes sociais (Instagram e Facebook). Sempre postamos novidades, promoções e as atualizações da Go Week (uma “mini” Black Friday toda semana, durante o ano todo).

Em caso de dúvidas, entrem em contato conosco através do WhatsApp, em (62) 99910-9010. Será um prazer atendê-los! 😉