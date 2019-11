Nós já mostramos aqui no site diversos hubs e conectores que simplificam a vida (principalmente) dos usuários de MacBooks Air/Pro mais recentes, permitindo que diversos gadgets e acessórios sejam conectados à máquina simultaneamente. Mas, salve engano, nunca falamos de um hub que também era um organizador e, ainda, oferece recarga sem fio. Bem, esse é o BentoStack PowerHub.

De acordo com a Function 101, fabricante do acessório, ele é o primeiro hub USB-C tudo-em-um (organizador, powerbank e carregador sem fio) reunido em um estojo ultracompacto e de fácil transporte. O design é inspirado nas populares lancheiras japonesas, por isso ele possui um formato empilhável para acessar os compartimentos internos.

Quanto à conectividade, o hub contém oito portas: cartões SD e microSD, HDMI, áudio de 3,5mm, USB-A e USB-C; na parte superior, há um suporte magnético onde é possível armazenar o Apple Pencil 2 e outros acessórios, como cartões SD ou mesmo AirPods.

O estojo é fechado na parte superior com a tampa de recarga, a qual dispõe de uma bateria de 8.000mAh, podendo fornecer energia de três maneiras: pelo entrada USB-C, USB-A ou via carregamento sem fio; para recarregar os dispositivos compatíveis com o padrão Qi, basta colocá-los sobre a tampa do estojo.

Os compartimentos internos são totalmente ajustáveis, permitindo que você guarde diversos objetos, desde carregadores e cabos até pulseiras do Apple Watch. Para “fechar” o hub, a fabricante fornece uma borracha que envolve o estojo — pessoalmente, eu gostaria que existisse um fecho nas duas partes (magnético, quem sabe) em vez de uma peça de silicone, fácil de perder.

O BentoStack PowerHub está disponível no Indiegogo a partir de R$443 (valor com quase 50% de desconto) e a previsão para o início das entregas é janeiro de 2020.