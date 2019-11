E a iPlace, hein? A maior parceira da Apple do Brasil continua sua rápida expansão pelos quatro cantos do país: só nos últimos meses, tivemos novas lojas em Goiânia, em Salvador, em Barueri e duas no Recife [1, 2]. Agora, a marca está chegando à Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ).

A próxima loja do grupo abrirá as portas amanhã (29/11), no primeiro piso do BarraShopping, um dos centros de compras mais movimentados da cidade. A abertura oficial será às 9h30 e terá, claro, festa: durante todo o dia, um coquetel será oferecido para os clientes, e o som ficará a cargo de um DJ contratado especialmente para a ocasião especial.

Para quem está prestando atenção, a data da inauguração da nova loja é deveras oportuna: trata-se, afinal, da famigerada Black Friday. E, para acompanhar a tônica do dia, a iPlace do BarraShopping oferecerá uma série de benefícios aos clientes: ao longo de todo o dia, os consumidores poderão aproveitar 15% de desconto em compras à vista (ou 5% a prazo), além de promoções especiais em vários produtos.

A mais nova loja da iPlace, que ocupará um espaço de 200m² no BarraShopping, oferecerá aos clientes todo o mix de produtos da Apple, além de produtos da JBL e outras fabricantes. Os cariocas também poderão usufruir do serviço de Assistência Técnica Autorizada Apple, que funcionará todos os dias no horário de funcionamento da loja — o agendamento dos serviços pode ser realizado localmente ou pela internet.

Vão aproveitar?