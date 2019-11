Jony Ive deixa oficialmente a Apple

De ontem para hoje, a Apple atualizou a sua página de executivos e removeu oficialmente a foto e o nome de Sir Jonathan Ive.

A saída de Jony Ive da Apple foi anunciada originalmente no final de junho passado, e era prevista para “o final deste ano”. Como informamos, Ive está abrindo uma nova empresa de design chamada LoveFrom com seu amigo Marc Newson, a qual prestará serviços para a Maçã.

Curiosamente, não entraram hoje na página de executivos nenhum dos líderes de design que assumiram as principais funções de Ive, como Evans Hankey e/ou Alan Dye. Ambos responderão a Jeff Williams, diretor de operações da Apple, que é inclusive cotado como futuro sucessor de Tim Cook no cargo de CEO.

O anúncio da saída de Ive fez algumas histórias de bastidores pipocarem por aí, incluindo um possível afastamento dele que já vem de muito tempo, informações sobre protótipos de TV e carro criados por ele e até algo sobre ele não ter dado muita importância à criação do iPhone X. Cook foi obrigado a vir a público contrapor algumas dessas notícias.

Embora as responsabilidades de Ive estejam em boas mãos, é no mínimo curioso que uma empresa do tamanho da Apple e com a importância que ela dá ao design de seus produtos não ter, neste momento, nenhum executivo da área listado na página. Há de ser algo temporário, contudo.

Ive foi originalmente contratado pela Apple em 1992, e liderava o seu departamento de design desde 1996.