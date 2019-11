Novo vídeo da série “Filmado com iPhone” mostra aventura nos desertos da Arábia Saudita

A Apple tem posto um particular empenho nos vídeos da série “Filmado com iPhone”: só nos últimos meses, tivemos produções visualmente impressionantes envolvendo a Copa do Mundo de Críquete, os bastidores do mundo da música, a tradição das lutadoras bolivianas e até mesmo uma boa dose de ASMR — tudo, claro, devidamente filmado com iPhones.

O vídeo mais recente da série foi publicado no canal da Apple Arábia Saudita no YouTube, e mostra o emocionante mundo dos aventureiros que cruzam os desertos do país com seus quadriciclos e motocicletas. Confiram:

A produção foi filmada com um iPhone 11 Pro pelo cinegrafista Henrik Hansen, e realmente impressiona: o visual das dunas laranjas nunca esteve tão bem definido, e mesmo as filmagens mais tremidas (uma situação tradicionalmente desafiadora para smartphones) apresentam boa qualidade e nitidez de imagem. E o cenário ajuda na beleza da coisa toda, claro.

Obviamente, a Apple aproveita a oportunidade para tirar uma casquinha no marketing e exibir seus iPhones resistindo a todos os tipos de intempéries, como impactos e exposição (às vezes extrema) à fina areia do deserto árabe.

E aí, curtiram? Vale só reforçar o aviso da Maçã em determinada parte do vídeo: não tentem fazer isso em casa. 😛