Como bloquear o chip no iPhone ou iPad e ter mais segurança

Pouca gente sabe, mas os cartões SIM trazem um recurso de segurança muito útil para certas ocasiões ou padrões de uso: um PIN que, se o usuário quiser, pode ser ativado para bloquear o chip no caso de desligamento do aparelho ou de retirada do cartão.

Em outras palavras, caso você ative o recurso no seu iPhone ou iPad, todas as vezes que seu aparelho for reiniciado ou o chip for removido da bandeja, será necessário digitar esse PIN para fazer ligações ou usar os dados celulares. Isso é muito útil para ocasiões em que você tenha de trocar seu chip de telefone com frequência (como numa viagem, por exemplo) ou quando levar seu celular para um ambiente perigoso, mais suscetível a roubos. Em tempos que a verificação por duas etapas depende basicamente do seu serviço de SMS, isso é ainda mais importante.





Felizmente, é muito fácil ativar o PIN do SIM no iPhone/iPad e mudar o código para algo que você lembre facilmente. Você só precisa seguir os passos descritos abaixo:

No iPhone, abra os Ajustes e acesse a área Celular » PIN do SIM. No iPad, a área é Dados Móveis » PIN do SIM. Na tela, ative (ou desative) a opção do “PIN do SIM”. O dispositivo pedirá que você insira o PIN atual. Caso você nunca tenha feito alterações aqui, o código será o padrão da operadora; você pode conferi-lo na embalagem do seu SIM ou entrando em contato com a sua companhia telefônica. Agora, você pode ativar ou desativar a opção e, se quiser, alterar o código para uma sequência que você se lembre com mais facilidade — basta acessar a opção “Alterar PIN”.

Cuidado!

Vale lembrar que você não deve, sob nenhuma circunstância, sair chutando o PIN do seu SIM; após uma quantidade de tentativas incorretas, o chip pode ser permanentemente bloqueado — e aí você terá de ir até uma loja da sua operadora para comprar um novo, transferir seu número… toda aquela dor de cabeça.

PIN padrão

Abaixo, você pode conferir o PIN padrão das quatro principais operadoras brasileiras — mas, seguindo o conselho do parágrafo acima, use-os com cuidado: caso você faça a tentativa de algum dos códigos abaixo e não obtenha sucesso, não insista; procure o código correto na embalagem do seu SIM ou cheque diretamente com a operadora.

Vivo: 8486

Claro: 3636

TIM: 1010

Oi: 8888

PUK

Outro elemento importante na equação é o PUK , um outro código que, em certos casos, pode ser usado para desbloquear o seu SIM caso você digite o PIN incorreto muitas vezes. O PUK também pode ser verificado na embalagem do seu chip.

Curtiram a dica? Fiquem ligados que em breve voltamos com mais. 😉