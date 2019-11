Conceito: “iPhone 12 Pro SUPER” elimina o notch e tem cinco câmeras

No início do mês, falamos sobre um conceito do iOS 14 o qual já era bem futurístico para o estágio de desenvolvimento do software da Maçã atualmente. Agora, é vez de imaginar como poderia ser a próxima geração de iPhones, e o designer Hasan Kaymak também se inspirou em algumas características avançadas que, se forem realmente adotadas no ano que vem, significariam um avanço e tanto!

Batizado de “iPhone 12 Pro SUPER”, o conceito apresenta (como em diversos outros que nós divulgamos) o fim do recorte frontal do iPhone, também conhecido como notch. Para que isso seja possível, o designer sugere que a câmera frontal da próxima geração será instalada sob o display, uma tecnologia já adotada por algumas fabricantes, como a OPPO.

Assim como os lançamentos atuais, Kaymak imagina que a Maçã apresentará três dispositivos em 2020, porém com displays de 6″, 6,3″ e 6,7″ — aparentemente o caminho não será esse, mas não vamos entrar nesses detalhes. Além disso, ele acredita que os futuros modelos contarão com uma entrada USB-C — algo que também é especulado há algum tempo, embora improvável.

Talvez uma das características mais avançadas ilustradas pelo designer seja a câmera: estamos falando de um sistema com cinco lentes de 108MP e abertura ƒ/1.7. Sendo assim, o sistema de câmera traseira do dispositivo ganharia sensores 3D do tipo ToF , o qual também já foi bastante especulado.

Vale lembrar que sensores com mais de 100MP não são incomuns em smartphones — a Samsung e a Xiaomi já apresentaram gadgets de 100MP e 108MP; contudo, imaginando que o iPhone atualmente possui 12MP, o salto na contagem de pixels de um modelo para o outro seria algo impossível surpreendente.

Avançando um pouco mais no vídeo, o designer fornece uma visão 360º do imaginado “iPhone 12 Pro SUPER”, mostrando que o dispositivo poderia adotar um formato com bordas mais quadradas (que se assemelha ao iPhone 4 e aos iPads Pro), além de substituir o formato retangular do botão Tocar/Silencioso por outro mais arredondado.

De fato, o designer reuniu diversos rumores que já correm por aí sobre possíveis novidades nos iPhones para criar o conceito em questão; no entanto, ele deixou algumas possibilidades de lado, como a adição do Touch ID sob a tela.

E então, o “iPhone 12 Pro SUPER” está aprovado?

via iClarified