Leilão da Receita Federal tem iPhones, iPads Pro, MacBooks Air/Pro e muito mais

Vira e mexe, a Receita Federal faz leilões de produtos apreendidos em aeroportos que entrariam de forma ilegal no país. O mais recente é fruto de apreensões feitas no maior aeroporto do país, em Guarulhos (São Paulo).

São 210 lotes, muitos incluindo produtos Apple como iPhones, iPads Pro, MacBooks Air/Pro e outros. É bom notar que, em diversos deles, a Receita Federal não coloca todas as informações referentes aos produtos.

Confira os lotes — uma bela pesquisa feita pelo Tecnoblog::

Lotes Produtos Valor mínimo 1 MacBook Pro

iPhone X R$ 5.000 2 MacBook Air

iPhone 8 R$ 3.000 3 MacBook

iPhone X R$ 4.000 4 iPhone X

AirPods (1ª geração)

Apple Watch Series 4 (GPS) de 44 mm R$ 2.000 5 iPad Pro de 12,9″ (2015) Wi-Fi de 32GB

Bose Soundlink Mini R$ 2.500 6 iPad Pro de 12,9″ (2015) Wi-Fi de 32GB

iPhone 6s

Magic Keyboard R$ 2.500 7 iPad Pro de 12,9″ (2015) Wi-Fi de 32GB

MacBook de 12″ R$ 4.500 8 MacBook de 12″

iPhone 7 Plus R$ 4.000 9 iPhone 7

Apple Watch Series 2 R$ 1.000 10 iPhone 7

Apple Watch Series 4 R$ 1.000 11 iPhone 7

Apple Watch Series 3 R$ 1.000 13, 14, 15, 18, 20, 21 e 52 MacBook de 12″

R$ 3.000 16 iPhone 7 R$ 800 17 iPhone 7 Plus R$ 800 25 MacBook Pro R$ 4.000 26 MacBook Air de 13″

FoneS de ouvido LG Tone Infinim R$ 2.500 27, 28, 34 e 35 iPhone XS Max

AirPods (1ª geração) R$ 3.500 29 e 31 iPhone XS Max

Apple Watch R$ 2.500 30 iPhone 8

Fones de ouvido Skullcandy Crusher R$ 2.000 32 iPhone XS

Apple Watch R$ 2.500 33 iPhone XS Max de 512GB R$ 2.500 36, 37, 38, 39 e 40 iPhone XS Max de 256GB R$ 2.000 41 MacBook Pro de 13″ R$ 4.000 42 iPhone XR

Caixa de som Bose Soundlink Mini R$ 1.200 43, 44, 45, 46 e 47 iPhone XR

GoPro HERO 6 Black R$ 1.500 53 MacBook Pro de 13″ R$ 4.000 54 iPad Pro de 12,9″ (2015) Wi-Fi + Cellular de 128GB

Apple Pencil (1ª geração) R$ 2.500 55 iPad Pro de 12,9″ (2015) Wi-Fi + Cellular de 128GB

Apple Magic Keyboard R$ 2.000 56, 57, 58, 59 e 60 iPad Pro de 12,9″ (2015) Wi-Fi de 32GB R$ 1.500 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 iPad de 6ª geração Wi-Fi + Cellular R$ 800 72 iPhone 8

AirPods R$ 1.500 73, 74, 75 e 76 iPhone 7 ou 7 Plus R$ 800 77 iPhone XS Max R$ 3.000 190 iPhone X R$ 2.000 201 Apple TV HD

Apple Thunderbolt Display de 27″ R$ 1.500

Como participar

Todo o processo é feito de forma digital. Os interessados em adquirir tais itens precisam ter um CPF válido e um e-CAC (código de autenticação emitido pela Receita Federal, o qual será utilizado para acessar o site corretamente e poder participar de tudo).

As propostas devem ser enviadas para análise até o dia 2 de dezembro, às 20 horas, e as melhores serão selecionadas para participar do pregão online, o qual está previsto para o dia 3/12 a partir das 11 horas.

O vencedor do leilão deverá retirar os produtos pessoalmente na alfândega do aeroporto, localizada ao lado esquerdo do terminal 1.

É bom ressaltar que tais produtos não possuem garantia, e não há como testá-los para saber se possuem algum defeito. Todos são destinados para consumo próprio e não podem ser revendidos.

imagem: Brooklyn77 / Shutterstock.com