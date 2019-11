Como vocês já devem ter percebido, somos quase todos aqui no MacMagazine fãs dos periféricos da Logitech — em especial o mouse MX Master, que chegou recentemente à sua terceira geração e já foi analisado por meu caro Rafael Fischmann. Pois ele está, agora, disponível para compra em nossa querida república.

Para quem não é muito familiar ao bichinho, o MX Master 3 é um mouse focado em precisão e máximo controle: temos aqui uma roda de rolagem redesenhada, feita em aço usinado e baseada em ímãs, que alterna entre um modo encadeado e um modo livre de scroll de acordo com seu ritmo — ou seja, você não precisa escolher manualmente entre precisão e velocidade, já que o periférico faz o trabalho por você.

Temos nele, também, vários botões de ações secundárias já com predefinições otimizadas para uma série de apps, como o Photoshop, o Safari, o Google Chrome e os programas da suíte Office. O mouse conta, ainda, com uma roda de rolagem secundária, para scroll na horizontal.

O MX Master 3 pode alternar facilmente entre vários dispositivos e, com o recurso Flow, você pode inclusive transferir arquivos e dados entre eles simplesmente movendo o cursor mouse para o canto da tela. Ele é recarregado por uma porta USB-C e dura até 70 dias de uso com uma carga completa; plugado por um minuto, ele pode render por até 3 horas contínuas.

No Brasil, o MX Master 3 sai por preço sugerido de R$450 — valor, aliás, quase equivalente ao cobrado nos Estados Unidos (US$100, ou R$420 em conversão direta); ele está à venda no site oficial da Logitech e em algumas outras lojas, como a Americanas.com, o Submarino e o Shoptime — você pode escolher a melhor opção para você de acordo com as formas de pagamento, ofertas de cashback e o que mais for do seu interesse. Esse, nós recomendamos!