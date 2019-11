Usuários do iOS com algum pé no mundo dos gráficos e vetores certamente conhecerão o Vectornator, aplicativo gratuito de edição desse tipo de conteúdo com várias ferramentas relativamente poderosas.

Pois designers, ilustradores e aspirantes já podem comemorar: o aplicativo acabou de ganhar uma versão para macOS, chamada Vectornator Pro — que, melhor de tudo, também é gratuita!

O aplicativo, assim como sua contraparte móvel, oferece vários tipos de recursos, ferramentas e elementos prontos para que você trabalhe com logos, layouts, ilustrações, interfaces, projetos para sites e muito mais. Temos aqui todas as ferramentas tradicionais do segmento, como pincel, lápis, criador/editor de formas e seletor de trajetórias (paths).

Além disso, você pode usar ferramentas avançadas de edição de formas e editar texto da forma que bem entender com a ferramenta de tipografia; um recurso de tracing automático transforma imagens comuns em vetores e você pode, ainda, ter acesso a mais de 80 mil ícones gratuitos da biblioteca da Iconator.

Por fim, o Vectornator integra-se facilmente a outros aplicativos: você pode salvar as suas criações em formatos como AI, PDF, SVG, PNG e JPG, além de exportar camadas individualmente. O aplicativo é construído com base na API Metal, da Apple, o que garante alta performance em todas as situações — os desenvolvedores, de qualquer forma, recomendam que você tenha uma GPU dedicada para performance máxima.

O aplicativo está disponível gratuitamente na Mac App Store. Vale a pena conferir!