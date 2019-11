Filme da semana: compre “Django Livre”, de Quentin Tarantino, por R$9,90!

Toda quinta-feira a Apple escolhe um Filme da semana na iTunes Store, cuja compra (mesmo em 4K/HDR, dependendo da produção) sai por R$9,90.

O título selecionado desta vez foi “Django Livre”, com Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington e Samuel L. Jackson, dirigido por Quentin Tarantino.

Confira o trailer dele:

Eis a sinopse do filme:

Ambientado no sul dos Estados Unidos dois anos antes do advento da Guerra Civil, “Django Livre” (“Django Unchained”) é estrelado pelo vencedor do Oscar® Jamie Foxx no papel de Django, um escravo cujo passado brutal com seus antigos senhores o deixa cara a cara com um caçador de recompensas alemão, o dr. King Schultz (o vencedor do Oscar® Christoph Waltz). Com Django ao seu lado, Schultz sai em busca dos criminosos mais procurados do sul. Enquanto vai aperfeiçoando suas habilidades como caçador, Django permanece focado no seu único objetivo: encontrar e resgatar Broomhilda (Kerry Washington), a esposa que ele perdera para o tráfico de escravos anos atrás.