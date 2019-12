App traz dicas para você se tornar um passageiro VIP nas companhias aéreas

Minha rotina de trabalho envolve muitos voos para clientes fora de São Paulo e até mesmo fora do pais — sem falar que, nas horas de lazer, eu curto muito viajar. Quando você frequenta muito o aeroporto, existem várias formas de tornar essa experiencia ainda mais agradável, mesmo quando está viajando a passeio.

Pode parecer “bobeira”, mas ter acesso a filas preferenciais, acesso a salas VIPs, um chuveiro entre um voo e outro e/ou conseguir aquele tão desejado upgrade para uma classe executiva fazem toda a diferença. Estamos falando de uma série de mordomias que tornam sua viagem muito mais fácil, e algumas destas dicas eu aprendi depois de muito tempo voando sozinho. Porém, um canal especializado no assunto me ajudou a aprender diversas outras dicas e explorar ainda mais os benefícios, o Passageiro de Primeira.

Eles recentemente ampliaram a equipe e lançaram um app para facilitar ainda mais o acesso às informações sobre esse tema.

Fabio Vilela, idealizador do projeto, começou viajando fazendo avaliações das companhias aéreas e salas VIPs pelo mundo. O negocio começou a dar certo e, hoje, o Passageiro de Primeira se tornou especializado em milhas e pontos, avaliações de voos, salas VIPs, hotéis, cartões de crédito e promoções.

Agora, com o aplicativo, o acesso às informações ficou ainda mais fácil. Antigamente, o site tinha muito foco em classes executivas ou superiores e, agora, com a ampliação da equipe, está cobrindo assuntos de todas as classes — e isso tudo também está no aplicativo.

Assim como entro no MacMagazine para ler as noticias relacionadas ao mundo Apple, eu entrava no site Passageiro de Primeira. Agora, entro no app para ver as noticias de como voar melhor e aproveitar as principais promoções — e sem exagero: entro diariamente. Já consegui opções ótimas de voo e dicas de como explorar muito bem os benefícios do cartão de credito — algo que poucas pessoas sabem que existe, como por exemplo, seguro contra roubo de iPhone que algumas bandeiras oferecem.

O aplicativo segue uma linha padrão de feed de noticias, explorando um recurso principal que é a notificação em tempo real assim que a matéria é publicada. Levando em consideração que eles divulgam muitas promoções de passagens, ter acesso rápido a esse tipo de informação antes que acabe é essencial.

Segundo as informações publicadas no próprio site, as notificações exploram: notícias, programas de fidelidade, cartões de crédito, vídeos, promoções, passagens aéreas, passagens econômicas, passagens executivas e tutoriais.

Também, segundo o próprio site, em breve novos recursos serão incorporados ao aplicativo, como: fórum, maximizador de milhas, canal do Telegram e universidade das milhas (cursos).

Se você curte o assunto, taí uma dica de app para você baixar e se informar. 😉