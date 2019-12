Vai viajar? Confira como preparar o seu iPhone!

O período de férias está quase aí, e há quem mal consiga esperar a hora de pegar a estrada (ou os ares) com a família ou amigos. Independentemente se você já está acostumado em ir para longe de casa ou se é um usuário de primeira viagem, é bom entender que você tem em mãos uma ferramenta poderosa para enfrentar diversos tipos de situações (sejam elas boas ou mesmo ruins): o iPhone.

Ninguém, é claro, quer ter problemas na hora do lazer, mas é impossível impedir que eles aconteçam. Por isso, é sempre bom ter algo para recorrer quando a situação aperta; pensando nisso, confira a seguir algumas dicas de como preparar o seu iPhone para uma viagem.

Backup

Vai viajar? Faça backup do seu iPhone. Não vai viajar? Faça backup do seu iPhone. 😛

Backup é aquele tipo de coisa que nunca é demais — afinal, perder todas as suas informações (principalmente nos dias de hoje) pode ser algo, digamos, contraproducente. Portanto, o primeiro passo é salvar seus dados em algum lugar, seja no iCloud ou localmente, no Mac.

Para fazer um backup no iCloud, basta ativar a opção “Backup do iCloud” em Ajustes » ID Apple » iCloud » Backup do iCloud. Vale lembrar que a Apple disponibiliza para todos os usuários 5GB de armazenamento gratuito; portanto, se você possui muitos conteúdos, pode ser necessário assinar um espaço maior.

Para fazer o backup do iPhone pelo iTunes (no caso de PCs ou Macs rodando o macOS Mojave 10.14 ou anterior), basta conectar seu dispositivo ao computador com o cabo USB (pode ser necessário digitar a senha do iPhone para permitir o acesso), abrir o iTunes e encontrar o ícone do seu dispositivo na barra de conteúdos. Na aba “Resumo”, selecione a opção “Este computador” (na seção “Backup”) e, em seguida, clique em “Fazer Backup Agora”.

Com o fim do iTunes a partir do macOS Catalina 10.15, o gerenciamento de dispositivos como iPhones e iPads migrou para o Finder, porém o processo continua igualmente simples para fazer backups. Ao conectar o dispositivo ao Mac, abra o Finder e selecione o iPhone/iPad na barra lateral (pode ser necessário digitar a senha do iPhone para permitir o acesso); em seguida, na aba “Geral”, selecione a opção “Faça o backup de todos os dados neste Mac” e clique em “Fazer Backup Agora”.

Ajustes

Modo Avião

Feito o backup, vamos para outra etapa importante: os ajustes. No caso de viagens aéreas, é expressamente proibido o uso de dispositivos eletrônicos durante o voo, exceto se eles estiverem no Modo Avião. Para ativá-lo, basta acessar a Central de Controle (ou os Ajustes) e tocar no ícone indicado.

Automaticamente, os dados móveis e o acesso pessoal serão desativados. O Wi-Fi e o Bluetooth continuarão funcionando, portanto você poderá ouvir músicas com fones de ouvido sem fio e se conectar à rede da aeronave, caso aplicável.

Dados móveis

Atualmente, existem alguns planos que incluem roaming, ou seja, podem ser usados em diversos países estrangeiros. Ainda assim, muitos usuários possuem uma cota limitada de dados. Por isso, quando você viajar, escolha ajustes que minimizem as cobranças de dados.

No iOS 13, é possível configurar um novo ajuste que economiza o uso da sua franquia de dados, muito útil nesses casos. Para isso, vá em Ajustes » Celular » Opções de Dados Celulares » Modo de Economia de Dados.

Outra opção é desativar o recurso Assistência Wi-Fi, que usa dados celulares automaticamente quando a conexão Wi-Fi está fraca. Para evitar o consumo excessivo dados, desative essa opção em: Ajustes » Celular » Assistência Wi-Fi.

Horário

Se você for viajar para outra região ou país, a mudança de horário também pode confundir, principalmente ao pegar voos (uma vez que os horários no cartão de bordo estão definidos com base na região para a qual você está indo, não de onde você parte).

O iPhone pode alterar o fuso horário do relógio automaticamente, com base na sua localização. Para isso, vá em: Ajustes » Geral » Data e Hora e ative a opção “Automaticamente”.

Ficha Médica e Contatos de Emergência

Tão importante quanto ter uma boa viagem é estar sob os cuidados necessários. Nesse sentido, é importante que suas informações e condições médicas sejam conferidas caso algo aconteça durante as férias. Felizmente, o iOS oferece uma opção extremamente importante, chamada Ficha Médica, a qual pode ser acessada pela tela bloqueada e exibe diversas informações sobre você.

Para configurar a sua Ficha Médica, vá em Ajustes » Saúde » Perfil e Saúde e complete a lista com o maior número de informações. É possível conferir a Ficha Médica a qualquer momento também pelos Ajustes.

A Ficha Médica também pode incluir os seus contatos de emergência, ou seja, pessoas que devem ser contatadas caso algo aconteça com você. Para definir os seus contatos de emergência, acesse Ajustes » SOS de Emergência e adicione a(s) pessoa(s).

Aplicativos

Navegação

Passadas as configurações imprescindíveis, ainda há algumas outras dicas bastante importantes (porém opcionais) caso você esteja viajando para um lugar que não conhece. Nesse sentido, a localização é um fato muito importante na hora de se locomover em um ambiente novo.

A dica aqui é baixar um app de navegação completo, que ofereça dados e informações atualizadas para você se guiar durante a viagem. Como sabemos, o app Mapas (Maps) da Apple é ótimo nos Estados Unidos, mas não tanto em outras regiões. Geralmente, o Google Maps é o mais indicado.

Caso você não queira ficar dependente da internet, é possível baixar uma parte de um mapa para visualizá-lo offline; no caso do Google Maps, é possível definir uma (ou várias) regiões para salvar offline, mas é bom lembrar que isso consumirá o armazenamento interno do seu dispositivo.

Tradutor

Se comunicar em outro idioma (que você não conhece) também não é impossível. Diversos apps permitem que você traduza frases ou mesmo entenda o que outras pessoas estão dizendo em tempo real, contribuindo para que a comunicação não seja um problema durante a viagem. Uma opção boa é o Tradutor e Dicionário, que permite reproduzir o conteúdo de uma frase em vários idiomas.

Tempo

Saber como vai ficar o clima durante a viagem é fundamental — ninguém merece ir à praia e a chuva literalmente “molhar o passeio”. Para conferir o tempo na região onde você está, o app Tempo (Weather) nativo do iOS faz um ótimo trabalho, uma vez que ele confere a previsão com base na sua localização e, ainda, é possível adicionar outros lugares à lista.

Se quiser algo ainda mais completo, o The Weather Channel é uma boa opção.

Dicas extras

Foto e vídeo

Naturalmente, os viajantes de plantão adoram tirar fotos e capturar os momentos em família ou com amigos. Portanto, ter um app de foto e vídeo bacana é uma dica que certamente não poderia faltar nessa lista.

Entre os apps disponíveis hoje em dia, há uma variedade de opções. Para fotos e vídeos, minhas indicações são o Halide e o Filmmaker Pro, com os quais você fará ótimas imagens e belíssimas produções audiovisuais.

Compras

Também é praticamente impossível pensar em viajar sem querer levar um pequeno souvenir do lugar onde você esteve (ou mesmo um presente para alguém). Sabendo dos riscos de levar dinheiro em espécie para alguns lugares, o iPhone se faz uma ótima opção para substituí-lo (inclusive o cartão de crédito).

Caso o seu cartão seja compatível com o Apple Pay, o sistema de pagamento móvel da Maçã é uma ótima opção para as viagens. Com ele, você pode comprar usando o seu cartão de débito/crédito de forma bem mais simples, apenas aproximando o iPhone da maquininha de cartão do estabelecimento.

Atualmente, o Apple Pay é suportado em diversas regiões e dezenas de milhares de lojas ao redor do mundo. Confira o nosso guia completo de todos os cartões aceitos pelo sistema no Brasil.

· • ·

Gostaram das dicas? Esperamos que sim! Use e abuse da seção de comentários para complementar ou fornecer as suas próprias dicas!

Por fim, é claro, boa viagem! 😊✈️

imagem do topo: South China Morning Post